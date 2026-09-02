Son Dakika | Batan gemi hakkında Denizcilik Genel Müdürü açıklama yaptı

Son dakika... Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan, Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisi hakkında açıklama yaptı.

Baylan şunları ifade etti:

Bizim bakanlığımızın liman yönetim bilgi sisteminden geminin son kalkış limanı olan İskenderun'da beyan ettiği, deklare ettiği personel listesine ulaşıldı. Personel listesinden, gemi adamları bilgi sistemimizden de tüm personel Türk olduğu için cep telefonlarına ulaşıldı ve bu insanlar arandı.

Bütün bu işlemler yapıldıktan sonra telefonlara da cevap alınamayınca artık bu geminin battığını, sinyal gönderemediğini, ciddi bir sıkıntıda olduğunu biz anladık ve merkezimiz arama kurtarma faaliyetini başlattı. Ülkemizde deniz yolunda arama kurtarma faaliyetleri Bakanlığımız Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığımız tarafından yapılmakta. Onlar da ivedilikle olay mahalline hem deniz unsurlarını hem hava unsurları, arama kurtarma ekiplerini gönderdiler.

Umut ediyoruz tez zamanda güzel bir haber alırız. Çok acı bir olay. İki gemi çarpışıyor. Çarpışan gemilerden biri Kocaeli'den hareket edip Aliağa'ya gidiyor, diğeri İskenderun'dan Karadeniz'e çıkarken; separasyon içinde, bizim denizde gemilerin izlemesi gereken Marmara'daki trafik ayrım rotasının içinde oldu kaza. Kazayı daha sonra çatışan gemilerden birinin kaptanı da gene bakanlığımız Gemi Trafik Hizmetlerine bildirdi.

Umut ediyorum tez zamanda güzel haberler alırız. Arama kurtarma faaliyetleri çok yoğun devam ediyor. Arama unsurları her dakika sahada artarak devam ediyor. Havadan, karadan, denizden bütün ekip arkadaşlarımız orada. Umut ediyoruz hayırlı bir sonuç elde ederiz."

"Batan gemide, İskenderun'dan deklarasyonunda beyanında bize, 10 tane kaptan dahil personel vardı. Tamamı Türk vatandaşı. Alsu gemisi de Türk bayraklı bir gemi. Şükürler olsun onda bir hasar yok. Ama geminin battığını zaten biz EPIRB cihazından sonra, tehlike aşamasında zaten geminin battığının... yüzde 99, görmediğimiz için yüzde 99 diyoruz ama sistemler yüzde 99 geminin battığını teyit ediyor.

Çünkü kaptanın beyanında saat 03.15'te diğer gemiye çattığını deklare ediyor. Bize gelen sinyal de 03.26. Arada çok kısa bir zaman var. Yani o kısa zaman içinde bu uydu cihazının... bu cihazlar, yani gemilerdeki bu uydulara sinyal gönderen EPIRB dediğimiz cihazlar manuel olarak herhangi bir gemide görev yapan tarafından aktive edilebileceği gibi, gemi battıktan sonra su altında hidrostatik basınç kilidi ile beraber de çalışabiliyor.

Onun için arada çok kısa bir zaman var, geminin çok hızlı battığını buradan yorumlayabiliyorum. Tabii bu söylediklerimizin hepsi daha sonra sistemlerden, tutanaklardan, beyanlardan, ilgili birimlerimizce, bizim gene Kaza Araştırma Kurulumuz, gene diğer ilgili bakanlıkların kurumlarıyla teyit edilecektir, onaylanacaktır. Ben şu anda ilk bilgilendirmeyi yapıyorum. Ama sistemimiz, burada kurduğumuz ve 5 tane ülkeye hizmet veren sistemimiz görevini yerine getirdi, bize sinyalini gönderdi. Biz de arama kurtarmayı ivedilikle başlatmış olduk.

Ya şöyle; separasyon hattına giren, bulunan bir gemiyle... Çok teknik tabii bu, burada ne kadar kolay anlatılabilir bilmiyorum ama, separasyonu karayolları gibi düşünün. Bu karayolunda bir giden gemi var, bir de bu hatta giren gemilerim var. Bu gemilerin denizcilik kurallarında -biz buna denizde çatışmayı önleme tüzüğü kuralları diyoruz- belli bir rotalarda girip birbirleriyle de konuşmaları lazım. Ama telsiz kayıtlarında konuşma olmuş. Bu iki gemi birbiriyle konuşmuş. Bu durum iki kaptanın birbirini gördüğünü, o an birbirlerine aykırı hareket etmeden rotalarına gidebilmek için de konuştuklarını, bir rota ayarlaması yaptıklarını şu anda söyleyebilirim.

Ama bu ses kayıtları falan dinlenecek. Ben diğer geminin kaptanının arama kurtarmaya verdiği beyan üzerinden bunu söylüyorum. Dediğim gibi bütün bu söylediklerimiz daha sonra beyanlarla, tutanaklarla ve diğer hususlarla da netleştirilecektir.

Hepinize çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Ümit ediyorum en kısa zamanda sağ salim kazazedelere ulaşırız, milletimize de hayırlı, güzel bir haber veririz. Herkese geçmiş olsun.