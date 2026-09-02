Selçuk İnan ayrılığı açıkladı

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, yaz transfer döneminde takıma kattıkları oyuncularla ilgili değerlendirmelerde bulunarak kadro planlamasına dair güvenini dile getirdi. Genç teknik adam, yeni transferlerin performanslarıyla hem başkanı hem de teknik heyeti mahcup etmeyeceğine inandığını vurguladı. Selçuk İnan ayrıca ayrılık açıklamasında da bulundu.

SAMSUNSPOR MAÇI HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Süper Lig'in 4. haftasında Samsunspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını Körfez Brunga Tesisleri'nde sürdüren Kocaelispor'da Selçuk İnan, antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İnan, her iki takımın da sakatlık kaynaklı eksiklerle mücadele ettiğini belirterek Samsunspor'un son iki sezondaki yükselen grafiğine dikkat çekti. Teknik direktör, rakipten çok kendi oyunlarına odaklandıklarını vurgulayarak sahada ortaya koyacakları performansın belirleyici olacağını ifade etti.

AYRILIK AÇIKLAMASI

Transfer sürecinin henüz tam olarak kapanmadığını belirten İnan, kadroda son bir hareketliliğin yaşanabileceğine işaret etti. Tobias Gulliksen'in takıma katılmasıyla eksik pozisyonlardan birinin doldurulduğunu belirten teknik adam, önümüzdeki günlerde bir oyuncunun ayrılıp yerine yeni bir isim gelebileceğini söyledi. Yeni transferlerin fiziksel olarak tam anlamıyla hazır hale gelmesinin zaman alacağını belirten İnan, bu süreçte sakatlık riskinin en büyük endişe kaynağı olduğunu vurguladı.

RAKİBİ İYİ ANALİZ ETMEK KAZANMANIN ANAHTARI

Samsunspor karşılaşmasına dair değerlendirmesini sürdüren İnan, analiz ekibiyle birlikte rakibin güçlü ve zayıf yönlerini oyunculara aktarmaya başladıklarını belirtti. Oyuncuların bu bilgileri sahada doğru şekilde uygulaması durumunda maçtan galibiyetle ayrılabileceklerini ifade eden teknik adam, hiçbir maçın yalnızca analizle kazanılmadığını, sahadaki mücadele ve isteğin de en az o kadar önemli olduğunu sözlerine ekledi.

"BU BİZİM TAKIMIMIZ" VURGUSU

Transfer döneminde hedeflenen kadronun oluşturulup oluşturulmadığına ilişkin soruya net bir yanıt veren İnan, "Ne olursa olsun transfer döneminin sonunda benden 'İstediğimiz takımı kurduk' cümlesini duyacaksınız. Çünkü bu bizim takımımız. Herkes büyük emek sarf ediyor" ifadelerini kullandı. Başkanla birlikte doğru oyuncuları getirdiklerine inandığını belirten teknik direktör, futbolda adaptasyon sürecinin bazen aylar bazen yıllar alabileceğini ancak tüm bu ihtimalleri göz önünde bulundurarak transferleri gerçekleştirdiklerini vurguladı.

TOBIAS GULLİKSEN'E ÖZEL VURGU

Takıma yeni katılan Tobias Gulliksen hakkında da değerlendirmelerde bulunan İnan, oyuncuyu uzun süredir ikna etmeye çalıştıklarını ve potansiyelini yakından bildiğini belirtti. Geçtiğimiz sezon en üst seviyesinde performans gösteremeyen oyuncunun asıl potansiyelini ortaya çıkarmayı hedeflediğini ifade eden teknik adam, genç yaştaki bu transferin takıma önemli katkılar sağlayacağına inandığını söyledi.

KADRO DERİNLİĞİNE DİKKAT ÇEKTİ

Maç kadrosu seçimlerine ilişkin soruları da yanıtlayan İnan, formayı giyme hakkının tüm oyuncularda olduğunu belirterek herkesin sahada yer alma konusunda büyük emek sarf ettiğini vurguladı. Hangi oyuncunun ne zaman ve ne kadar süre forma giyeceğinin kendi sorumluluğunda olduğunu belirten teknik direktör, farklı oyunculara sahada fırsat vermeye devam edeceklerini ifade etti.

"HER PUAN ALTIN, HER MAÇ FİNAL"

Samsunspor'dan alınacak olası bir galibiyetin ardından Galatasaray maçı öncesinde lig liderliği ihtimalinin gündeme gelmesinin motivasyona etkisi sorulan İnan, bu tür senaryoların kendisini etkilemediğini belirtti. Odaklarının yalnızca önlerindeki maçı kazanmak olduğunu vurgulayan teknik adam, her maçı final, her puanı ise altın değerinde gördüğünü sözlerine ekledi.

TARAFTARA ÇAĞRI

Tribünlerin büyük bölümünün cezalı olması nedeniyle sınırlı taraftar desteğiyle oynanacak maça ilişkin de konuşan İnan, stadyuma gelecek taraftarların büyük bir destek vereceğine inandığını belirtti. Kulübün ve şehrin taraftar geleneğine güvendiğini ifade eden teknik direktör, takımın yalnız bırakılmaması çağrısında bulunarak sözlerini tamamladı.