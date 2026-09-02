46 derece sıcağa bir tek onlar seviniyor: Üretim tavan yaptı

Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı 400 nüfuslu Derince köyünde yaşayan 40 hane, kavurucu yaz sıcağını dört gözle bekliyor. Köyün tek geçim kaynağı olan kaya tuzu, dağlardan inen tuzlu suyun branda havuzlarda güneşle buharlaştırılmasıyla elde ediliyor.

Kozluk ilçesinin küçük yerleşim yeri Derince'de ata mesleği kaya tuzu üretimi nesilden nesile aktarılıyor. Mayıs sonundan itibaren 3 ay boyunca süren üretim, hava sıcaklığının 40 dereceyi aşmasıyla en verimli dönemine giriyor.

DAĞLARDAN HAVUZLARA

Kozluk-Baykan kara yolunun kuzeyindeki dağlık bölgede üç ayrı vadiden çıkan tuzlu kaynak suyu, bir kilometrelik borularla önce dinlendirme kuyularına taşınıyor. Kuyularda bir hafta bekletilen su ardından brandadan yapılan biriktirme havuzlarına aktarılıyor.

Güneş ışınlarıyla buharlaşan suyun gerisinde tuz kristalleri havuzların dibinde kalıyor. Üreticiler bu süreci hızlandırmak için 40 dereceyi aşan sıcakta ellerinde fırça ve küreklerle havuzlara giriyor.

Günlerce süren emeğin sonunda elde edilen kaya tuzu paketlenerek salamura, peynir, turşu ve kavurma yapımında kullanılmak üzere satışa çıkıyor.

"GÜNEŞ NE KADAR OLURSA TUZ O KADAR İYİ"

52 yaşındaki Ergin Atmaca, dedesinden babasına, babasından da kendisine miras kalan mesleği çocuklarıyla birlikte sürdürüyor.

Atmaca, "Buraya kadar bir kilometrelik boru çektik. Suyu havuzlara getiriyoruz. Tuzu 40 derece sıcakta üretiyoruz. Havanın sıcaklığı bizim için iyi bir şey. Güneş ne kadar olursa tuz o kadar iyi çıkıyor. Buharlaşmayla üretim daha iyi oluyor" diyor.

Tuz üretimi sayesinde çocuklarının gurbete çıkmak yerine memlekette çalıştığını vurgulayan Atmaca, ailesinin 40 dereceyi aşan sıcakta ekmek parası için mücadele ettiğini belirtiyor.

KAVURUCU GÜNEŞTE 3 AYLIK MESAİ

Ergin Atmaca'nın 27 yaşındaki oğlu Emrah Atmaca da babasıyla birlikte havuzlarda çalışıyor. Üretimin yılın tamamına değil yalnızca yaz aylarındaki 3 aylık döneme sığdığını anlatan Emrah Atmaca, havuzlarda kesintisiz mesai harcadıklarını aktarıyor.

Emrah Atmaca, "Batman'da sıcaklar 46 dereceye kadar çıkabilmekte. Bu tuzun oluşması için bizim sürekli havuzların içinde kavurucu güneşin altında döngüsel olarak çalışmamız gerekiyor" diye konuşuyor.

İSTANBUL'DAN KÖYE DESTEK

İstanbul'da yaşayan 31 yaşındaki Aydın Atmaca ise her yaz ailesine destek olmak için köyüne dönüyor. Bütün köyün geçim kaynağının kaya tuzu olduğunu vurgulayan Aydın Atmaca, "Bu iş güneşin altında çalışmayı gerektiriyor. Kazancımızı buradan sağlıyoruz. Gerçekten yorucu bir iş" diyor.

(AA)