Yerin 327 metre altına tamamen tuzdan 9 katlı devasa şehir kurdular

13,5 milyon yıllık jeolojik geçmişe sahip Polonya'daki Wieliczka Tuz Madeni 327 metre derinliği ve 245 kilometrelik tünel ağıyla görenleri büyülüyor.

UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Wieliczka Tuz Madeni ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Polonya'nın Krakow şehri yakınlarındaki Karpat Dağları bölgesinde bulunan devasa kompleks, 9 seviyeli bir yer altı şehri niteliği taşıyor.

İNSANLIK TARİHİNE IŞIK TUTUYOR

Bölgedeki denizlerin 13,5 milyon yıl önce çekilmesiyle oluşan tuz yatakları insanlığa asırlardır kaynak sağlıyor. İlk olarak Neolitik Dönem içinde yüzeydeki tuzlu suyun kaynatılmasıyla başlayan kullanım, kaynakların kuruması üzerine 11. ve 12. yüzyıllarda derin kuyuların kazılmasıyla boyut değiştirdi.

Asırlar boyu süren kazılarla 327 metre derinliğe ulaşan devasa ağ, toplam 245 kilometre tünel ve galeriden oluşuyor.

YAYINLANAN TARİHİ BİLGİLER BÜYÜLÜYOR

Maden sadece üretimiyle değil, yer altındaki sanat eserleriyle de öne çıkıyor. Yerin 101 metre altında bizzat madenciler tarafından oyulan Aziz Kinga Şapeli, tamamen tuzdan yapılmış devasa yapısıyla dikkat çekiyor.

Şapeldeki altarlar, dini kabartmalar ve avizelerin yanı sıra Leonardo da Vinci'nin Son Akşam Yemeği tablosunun rölyefi ile Papa II. Jean Paul'ün heykeli tamamen tuz kristallerinden işlendi. Tarih boyunca Nicolaus Copernicus, Johann Wolfgang von Goethe ve Alexander von Humboldt gibi dünyaca ünlü isimler de bu eşsiz yapıyı ziyaret etti.

TURİZMİN GÖZDE MERKEZİ OLDU

Tarihi alan 1978 yılında UNESCO Dünya Mirası ilan edildi. Üretim faaliyetlerinin 1996 yılında tamamen durdurulduğu maden, günümüzde bölgenin en önemli turistik ve kültürel miras merkezlerinden biri konumunda bulunuyor.