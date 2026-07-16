Zeytinliklerin arasında buldular: 2 bin yıllık Olimpiyat hazırlık kampı gün yüzüne çıktı

Aydın'daki Tralleis Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda 37 metre uzunluğunda, 12 metre genişliğinde ve 300 kişi kapasiteli devasa bir soğuk su havuzu gün yüzüne çıktı. Antik Çağ'ın profesyonel sporcu yetiştirme merkezlerinden birinde bulunan havuz, dönemin 'olimpik' ölçülerine sahip.

Tralleis Antik Kenti kazı başkanı Prof. Dr. Murat Çekilmez, Aydın'ın Efeler ilçesinde şehir merkezine yalnızca 3 kilometre mesafedeki antik kentte sürdürülen çalışmalarda 2 bin yıllık soğuk su yüzme havuzunu ortaya çıkardıklarını açıkladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın "Geleceğe Miras" projesi kapsamında yürütülen kazılar, 40 bin metrekarelik hamam kompleksinde devam ediyor.

GÜNDE 5 BİN KİŞİ KULLANIYORDU

Havuzun çevredeki antik kentlerdeki örneklerden daha büyük olduğunu vurgulayan Çekilmez, kompleksin günlük kullanım kapasitesini de açıkladı.

"Bir günde 3-5 bin kişinin hamam-gymnasium kompleksini kullandığını düşünüyoruz. Burada eğitim alan çocukların profesyonel sporcu olmaları bekleniyordu. Yüzme de onlar için çok önemli olduğu için mutlaka her çocuk yüzmeyi öğreniyordu bu havuzlarda" diyen Çekilmez, yapının hemen arkasında yer alan gymnasium sayesinde havuzun bir eğitim aracı olarak kullanıldığını belirtti.

ANTİK ÇAĞ'IN OLİMPİK ÖLÇÜSÜ

Havuzun 1,5 metre derinliğindeki Antik Çağ standardına uygun inşa edildiğini anlatan Çekilmez, boyutlarının tesadüf olmadığını vurguladı.

"Antik Çağ için olimpik sayılabilecek büyüklükte, burada sporcular yetiştirildiği için. Buradaki sporcular diğer kentlerdeki yarışmalara da katılıyor. O nedenle havuzun belirli ölçülerde olması gerekiyordu" diye konuştu.

56 KİLOMETRELİK SU SİSTEMİ KEŞFEDİLDİ

Havuza kaynak su taşıyan altyapı da kazılarda ortaya çıktı. Çekilmez, kentin kuzeyindeki dağlardan beslenen yaklaşık 56 kilometre uzunluğunda bir su hattı tespit ettiklerini aktardı. Kazılarda ayrıca suyun hızlı boşaltılmasını sağlayan bir kanalizasyon sistemine de rastlandı. Havuz bu sistemle doldurulup kirlendikçe boşaltılarak temizleniyordu.

HAVUZA YENİDEN SU DOLACAK

Üstü Antik Çağ'da da açık olan havuzun zeytin ağaçlarının arasından yükselen kentte yeniden canlanması planlanıyor. Prof. Dr. Çekilmez, tüm çalışmaların tamamlanmasının ardından havuza su doldurmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

(AA)