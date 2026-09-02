Türkiye'nin nesli tükenen uçabilen en büyük kuşu için dev adım: 265 milyon liralık destek onaylandı
Türkiye, nesli tehlikedeki toy kuşlarını korumak için harekete geçti. Ankara Polatlı'da başlatılan pilot projeyle dev kuşların üreme ve beslenme alanları destekleniyor. Çalışma kapsamında 148 projeye 265 milyon lira hibe verilecek.
Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan toy kuşu için TKDK, Ankara'nın Polatlı ilçesinde 148 projeye toplam 265 milyon lira hibe desteği sağlayacak. AB aday ülkeleri arasında biyoçeşitlilik tedbirini uygulayan tek ülke olan Türkiye, IPARD-III kapsamında uygulamayı bu yıl başlatıyor.
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), dünyanın uçabilen en büyük kuşlarından biri ve Türkiye'nin en büyük kuş türü olan toy kuşunun popülasyonunu korumak için kapsamlı bir destek programını hayata geçiriyor. IPARD-III Programı Tarım-Çevre İklim ve Organik Tarım Tedbiri çerçevesinde ilk kez biyoçeşitlilik alanında faaliyet başlatılacak.
Polatlı'daki pilot uygulamada toy kuşlarının doğal yaşam alanlarına, türün beslenmesinde tercih ettiği yem bitkileri ekiliyor. Ekilen ürünler hasat edilmeyerek kuşların beslenme ve üreme alanları güvence altına alınacak.
TKDK Başkanı Ahmet Antalyalı, toy kuşu koruma programının ayrıntılarını paylaştı. Antalyalı, IPARD-III döneminde toprak erozyonu kontrolüne ek olarak biyoçeşitlilik sektörünü de uygulamaya aldıklarını belirterek "Toprak erozyonunun kontrolüne yönelik uygulamalarımızı sürdürürken biyoçeşitliliğin korunmasına yönelik toy kuşu popülasyonunun geliştirilmesi sektörünü ilk kez uygulamaya aldık. Böylece tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin yanı sıra biyoçeşitliliğe doğrudan katkı sağlayan bir destek mekanizmasını hayata geçirdik" dedi.
Polatlı'daki çağrıda 148 başvurunun desteklenmeye hak kazandığını ve toplam 265 milyon lira hibe öngörüldüğünü açıklayan Antalyalı, toprak erozyonu sektöründe ise 95 başvuruyu uygun bulduklarını ve 715,8 hektarlık alanı kapsama aldıklarını bildirdi. Bu sektör için yaklaşık 77,2 milyon lira destek planlanıyor.
Antalyalı, programın temelinde çiftçilerin çevre dostu uygulamaları benimsemesi nedeniyle ortaya çıkan gelir kayıplarını ve ek maliyetleri telafi etmek bulunduğunu vurguladı. Üreticilerle 5 yıllık gönüllü tarımsal-çevresel taahhütler içeren sözleşmeler imzalanıyor
Türkiye, Mayıs 2017'de Avrupa Komisyonundan bu tedbir için akreditasyon alan ve AB aday ülkeleri arasında söz konusu uygulamayı hayata geçiren tek ülke konumunda bulunuyor. IPARD-II döneminde Beypazarı'nda yürütülen pilot uygulamada 92 çiftçiyle sözleşme imzalanmış, 931 hektarlık alanda program tamamlanmış ve toplam 21 milyon lira destek ödemesi gerçekleştirilmişti.
TKDK'nın IPARD-III kapsamında yürüttüğü destekler toy kuşuyla sınırlı değil. Program genelinde bugüne kadar 499 milyon avro bütçeli 12 başvuru çağrısı yayımlandı ve toplam 2 bin 721 projeyle 20,4 milyar lira tutarında hibe sözleşmesi imzalandı.
Sözleşmeye bağlanan projelerin sektörel dağılımında çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi bin 50 projeyle başı çekerken bunu 554 projeyle hayvancılık, 520 projeyle gıda işleme, 199 projeyle açık alanda bitkisel üretim, 155 projeyle LEADER ve 243 projeyle tarım-çevre tedbirleri izliyor. Bu projelere bugüne kadar 10,4 milyar lira hibe ödemesi yapıldı.
Türkiye'de 2011 yılından bu yana uygulanan IPARD programları kapsamında 27 binden fazla işletmeye toplam 2,1 milyar avro destek verildi. Desteklenen yatırımlar yaklaşık 5 milyar avroluk yatırım hacmi oluşturulmasına katkı sağlarken 107 bini aşkın istihdam yaratıldı. Yatırımlar kapsamında ayrıca yaklaşık 800 milyon avro vergi muafiyeti tanındı.
(AA)