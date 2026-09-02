Türkiye'nin nesli tükenen uçabilen en büyük kuşu için dev adım: 265 milyon liralık destek onaylandı

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Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), dünyanın uçabilen en büyük kuşlarından biri ve Türkiye'nin en büyük kuş türü olan toy kuşunun popülasyonunu korumak için kapsamlı bir destek programını hayata geçiriyor. IPARD-III Programı Tarım-Çevre İklim ve Organik Tarım Tedbiri çerçevesinde ilk kez biyoçeşitlilik alanında faaliyet başlatılacak.