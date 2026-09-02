Ünlü şarkıcı son konserine çıktı: Sahnelere gözyaşlarıyla veda etti

4 7

Hayranlarının konserler için hazırladığı kıyafetlerden mesajlara kadar tüm detayların kendisi için çok değerli olduğunu söyleyen Grande, bir süre sahnelere ara vereceğini belirtti. “Bunu hepinizle birlikte geçirdiğim her dakikayı sevdim. Ne kadar minnettar olduğumu ifade etmek istiyorum. Teşekkür ederim, sizi çok seviyorum” ifadelerini kullandı.