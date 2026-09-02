Ünlü şarkıcı son konserine çıktı: Sahnelere gözyaşlarıyla veda etti
Ariana Grande, “Eternal Sunshine Tour” kapsamında son konserine çıktı. Hayranlarına gözyaşları içinde veda eden ünlü şarkıcı, sahnelere bir süre ara vereceğini açıkladı.
Dünyaca ünlü şarkıcı Ariana Grande, “Eternal Sunshine Tour” turnesinin final konserinde hayranlarına duygusal anlar yaşattı. Londra’daki O2 Arena’da sahne alan Grande, turnenin son konserinde gözyaşlarını tutamayarak sevenlerine veda etti.
41 konserlik turnesini tamamlayan 33 yaşındaki şarkıcı, Londra’daki 10 gecelik konser serisinin son gösterisinde sahneden hayranlarına seslendi.
Gözyaşları içinde konuşan Grande, bunun hayatındaki en güzel ve olağanüstü deneyimlerden biri olduğunu belirterek hayranlarına minnettarlığını dile getirdi. Ünlü şarkıcı, “Bu çok özel bir deneyimdi ve bunu her zaman kalbimde taşıyacağım” dedi.
Hayranlarının konserler için hazırladığı kıyafetlerden mesajlara kadar tüm detayların kendisi için çok değerli olduğunu söyleyen Grande, bir süre sahnelere ara vereceğini belirtti. “Bunu hepinizle birlikte geçirdiğim her dakikayı sevdim. Ne kadar minnettar olduğumu ifade etmek istiyorum. Teşekkür ederim, sizi çok seviyorum” ifadelerini kullandı.
Grande’nin temsilcisi, ağustos ayında turnenin sona ermesinin ardından şarkıcının kamuoyundan bir süre uzaklaşacağını açıklamıştı.
Temsilcisi, Grande’nin “hak ettiği bir mola” vereceğini ve bir süre sahnelere veda edeceğini duyurmuştu.
Şarkıcının özellikle kilo kaybı üzerinden gelen eleştirilerin ardından bu kararı aldığı iddiaları gündeme gelmişti. Grande ise kararın ani olmadığını ve uzun zaman önce planlandığını açıklamıştı.
Ariana Grande ayrıca Stephen Sondheim’ın “Sunday in the Park with George” müzikalinin West End’deki yeniden sahnelenmesinden de ayrılmıştı. Yapımın gelecek yaz Londra’da seyirci karşısına çıkması planlanıyordu.