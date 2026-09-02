7,9 milyar dolarlık yeni nadir toprak elementi yatağı keşfedildi

Brezilya'nın Bahia eyaletindeki Monte Alto yatağında dünyanın en yüksek tenörlü nadir toprak elementi keşfi için düğmeye basıldı. 7,9 milyar dolarlık net değere sahip Rocha da Rocha projesi, ham madde ihracatını bitirip Çin'in küresel pazardaki hakimiyetini kırmayı hedefliyor.

Brazilian Rare Earths şirketi, madencilik dünyasını sarsacak dev tesis projesinin kapsama çalışmasını tamamladı. Brezilya'daki Monte Alto yatağı üzerinde yürütülen çalışmada, bölgenin yüzde 15'i aşan tenör oranıyla dünyadaki en zengin rezerv olduğu belgelendi. İlk entegre üretimin 2031 yılında başlaması planlanıyor.

YATIRIM KENDİNİ BİR YILDA ÖDÜYOR

Yayınlanan teknik rapor projeye ilişkin dikkat çekici finansal göstergeleri ortaya koydu. Tesisin kurulması için 969 milyon dolarlık ilk yatırım yapılması öngörülüyor. Projenin net bugünkü değeri 7,9 milyar dolar olarak hesaplanırken, yatırımın geri dönüş süresi ise 1,1 yıl gibi rekor bir seviyede kaldı.

Maden ömrü boyunca yıllık ortalama 1,37 milyar dolar EBITDA elde edilmesi bekleniyor. Projede iç verimlilik oranı yüzde 89 seviyesine ulaşırken, 14 yıllık maden ömrü boyunca devasa bir ekonomik katma değer yaratılması hedefleniyor.

ÇİN'İN PİYASA EGEMENLİĞİNE DARBE VURACAK

Nadir toprak elementleri elektrikli araçlardan savunma sanayisine kadar kritik teknolojilerde kullanılıyor. Sektördeki en büyük zorluk cevheri ayırma ve rafine etme aşamasında yaşanıyor. Küresel rafine kapasitesinin neredeyse tamamı Çin'in elinde bulunıyor.

Brezilya onlarca yıldır çıkardığı ham cevheri yurt dışına gönderiyordu. Yeni strateji doğrultusunda cevher Camaçari sanayi merkezinde kurulacak tesislerde işlenecek. Dikey entegrasyon sayesinde rafine süreci ülke içinde tutulacak.

DÜNYA ORTALAMASININ ÇOK ÜZERİNDE

Küresel ticari nadir toprak elementi projelerde tenör oranları genelde yüzde 10'un altında kalıyor. Monte Alto yatağındaki yüzde 15'in üzerindeki tenör ise çıkarılması gereken kayaç miktarını düşürüyor. Bu durum üretim maliyetlerini hissedilir şekilde azaltıyor.

Çevre lisansı, yatırım kararı ve inşaat süreçlerini kapsayan 5 yıllık hazırlık döneminin ardından tesis faaliyete geçecek. Uzmanlar rapordaki verilerin bir ön değerlendirme senaryosu olduğunu ve nihai rakamların süreç içinde netleşeceğini belirtiyor.