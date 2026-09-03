İzmir'in 125 yıllık simgesi ona emanet: Her hafta elleriyle kuruyor
İzmir'in simgesi Tarihi Saat Kulesi, 125 yıldır ilk günkü mekanik aksamıyla zamanı göstermeyi sürdürüyor. Kuledeki saatlerin bakımı ise 32 yıldır kesintisiz olarak üçüncü kuşak saat ustası Feti Pamukoğlu'na emanet.
İzmir'in en bilinen simgesi Saat Kulesi, 125 yıldır Konak Atatürk Meydanı'nda kentin dönüşümüne tanıklık ediyor. 1 Eylül 1900'de temeli atılan ve bir yıl sonra hizmete giren kuledeki saat, bugün hala ilk günkü mekanizmasıyla çalışıyor.
Fransız mimar Raymond Charles Pere tarafından tasarlanan kule, yapıya Kuzey Afrika ve Endülüs mimarisinin izlerini işledi. 81 metrekarelik taban üzerine yükselen kule 21 metre 12 santimetre boyuyla dört basamaklı mermer platform ve sekizgen kaide üzerinde duruyor. Platformdaki küçük sütunların taşıdığı at nalı kemerli sebillerde üçer çeşme kurnası ve fıskiyeli havuzlar yer alıyor.
Kulenin dört cephesine bakan 75 santimetre çapındaki saatleri tek bir mekanizma çalıştırıyor. 22 dişli çarktan oluşan bu düzenek, ağırlık ve yer çekimi prensibiyle işliyor. Mekanizma altı günde bir kurulurken üç ayda bir periyodik bakımdan geçiriliyor.
Kule 125 yıllık tarihinde İzmir'deki depremlerden de nasibini aldı. 1929'da saatin durması üzerine Almanya'dan bir usta getirilerek mekanizma yeniden çalıştırıldı.
Kuledeki saatlerin bakımını 1994'ten bu yana 68 yaşındaki üçüncü kuşak saat ustası Feti Pamukoğlu üstleniyor. Pamukoğlu 32 yılda mekanizmanın her dişlisini tanır hale geldi ve artık yalnızca arızaları gidermekle kalmıyor, olası sorunları önceden tespit ediyor.
Pamukoğlu, "Mekanik olarak aslını yitirmeyen ve ilk günkü gibi çalışan nadide saatlerden birisi" diyerek kulenin özgünlüğünü vurguluyor.
Kentin kalbinde duran saat kulesinin çalışmadığı anların hemen fark edildiğini anlatan Pamukoğlu, bakım sırasında bile telefon yağdığını belirtiyor.
Feti Pamukoğlu, "Burası bizim evladımız gibi. Mutlaka bakımlarını yapmamız lazım. Sabah sekizde, dokuzda telefon başlar. 'Saat durmuş' derler. 'Tamam, biliyoruz, bakımda' deriz. Göz önünde olan, herkesin fotoğraf çektirdiği, her gün binlerce kişinin önünden geçtiği bir yer" diyor.
(AA)