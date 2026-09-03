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İzmir'in 125 yıllık simgesi ona emanet: Her hafta elleriyle kuruyor

İzmir'in simgesi Tarihi Saat Kulesi, 125 yıldır ilk günkü mekanik aksamıyla zamanı göstermeyi sürdürüyor. Kuledeki saatlerin bakımı ise 32 yıldır kesintisiz olarak üçüncü kuşak saat ustası Feti Pamukoğlu'na emanet.

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İzmir'in 125 yıllık simgesi ona emanet: Her hafta elleriyle kuruyor - Fotoğraf: 1
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İzmir'in en bilinen simgesi Saat Kulesi, 125 yıldır Konak Atatürk Meydanı'nda kentin dönüşümüne tanıklık ediyor. 1 Eylül 1900'de temeli atılan ve bir yıl sonra hizmete giren kuledeki saat, bugün hala ilk günkü mekanizmasıyla çalışıyor.

İzmir'in 125 yıllık simgesi ona emanet: Her hafta elleriyle kuruyor - Fotoğraf: 2
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Fransız mimar Raymond Charles Pere tarafından tasarlanan kule, yapıya Kuzey Afrika ve Endülüs mimarisinin izlerini işledi. 81 metrekarelik taban üzerine yükselen kule 21 metre 12 santimetre boyuyla dört basamaklı mermer platform ve sekizgen kaide üzerinde duruyor. Platformdaki küçük sütunların taşıdığı at nalı kemerli sebillerde üçer çeşme kurnası ve fıskiyeli havuzlar yer alıyor.

İzmir'in 125 yıllık simgesi ona emanet: Her hafta elleriyle kuruyor - Fotoğraf: 3
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Kulenin dört cephesine bakan 75 santimetre çapındaki saatleri tek bir mekanizma çalıştırıyor. 22 dişli çarktan oluşan bu düzenek, ağırlık ve yer çekimi prensibiyle işliyor. Mekanizma altı günde bir kurulurken üç ayda bir periyodik bakımdan geçiriliyor.

İzmir'in 125 yıllık simgesi ona emanet: Her hafta elleriyle kuruyor - Fotoğraf: 4
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Kule 125 yıllık tarihinde İzmir'deki depremlerden de nasibini aldı. 1929'da saatin durması üzerine Almanya'dan bir usta getirilerek mekanizma yeniden çalıştırıldı.

İzmir'in 125 yıllık simgesi ona emanet: Her hafta elleriyle kuruyor - Fotoğraf: 5
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Kuledeki saatlerin bakımını 1994'ten bu yana 68 yaşındaki üçüncü kuşak saat ustası Feti Pamukoğlu üstleniyor. Pamukoğlu 32 yılda mekanizmanın her dişlisini tanır hale geldi ve artık yalnızca arızaları gidermekle kalmıyor, olası sorunları önceden tespit ediyor.

İzmir'in 125 yıllık simgesi ona emanet: Her hafta elleriyle kuruyor - Fotoğraf: 6
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Pamukoğlu, "Mekanik olarak aslını yitirmeyen ve ilk günkü gibi çalışan nadide saatlerden birisi" diyerek kulenin özgünlüğünü vurguluyor.

İzmir'in 125 yıllık simgesi ona emanet: Her hafta elleriyle kuruyor - Fotoğraf: 7
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Kentin kalbinde duran saat kulesinin çalışmadığı anların hemen fark edildiğini anlatan Pamukoğlu, bakım sırasında bile telefon yağdığını belirtiyor.

İzmir'in 125 yıllık simgesi ona emanet: Her hafta elleriyle kuruyor - Fotoğraf: 8
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Feti Pamukoğlu, "Burası bizim evladımız gibi. Mutlaka bakımlarını yapmamız lazım. Sabah sekizde, dokuzda telefon başlar. 'Saat durmuş' derler. 'Tamam, biliyoruz, bakımda' deriz. Göz önünde olan, herkesin fotoğraf çektirdiği, her gün binlerce kişinin önünden geçtiği bir yer" diyor.

(AA)

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