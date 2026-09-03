İzmir'in 125 yıllık simgesi ona emanet: Her hafta elleriyle kuruyor

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Kulenin dört cephesine bakan 75 santimetre çapındaki saatleri tek bir mekanizma çalıştırıyor. 22 dişli çarktan oluşan bu düzenek, ağırlık ve yer çekimi prensibiyle işliyor. Mekanizma altı günde bir kurulurken üç ayda bir periyodik bakımdan geçiriliyor.