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Batan gemide kaybolan yolcunun son anları ortaya çıktı! Geminin su aldığı anlarda görüntülendi

KKTC’nin Girne açıklarında batan gemide kaybolan 51 yaşındaki Nihat Pancar’ın, geminin su almaya başladığı sırada çekilen son görüntüleri ortaya çıktı.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne kenti açıklarında batan gemide kaybolan Hataylı Nihat Pancar’ın (51), kazadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Geminin su almaya başladığı sırada çekilen görüntülerde Pancar’ın koltuğunda oturduğu görüldü.

GEMİNİN SU ALDIĞI ANLARDA GÖRÜNTÜLENDİ

KKTC’den Mersin’in Taşucu Limanı’na gitmek üzere 30 Ağustos Pazar günü hareket eden katamaran tipi Türk yolcu gemisi, Girne açıklarında alabora oldu. Kazada 8 kişi hayatını kaybederken, 241 yolcu kurtarıldı. Kayıp 19 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.

Kayıp yolcular arasında bulunan Hatay’ın Samandağlı Nihat Pancar’ın gemideki son görüntüsüne ulaşıldı. Geminin su aldığı sırada bir yolcunun cep telefonuyla çektiği görüntüde Pancar’ın da kadraja girdiği görüldü.

Görüntüyü kaydeden kişinin geminin su aldığını ve yetkililerin müdahale etmesi gerektiğini söylediği anlarda Pancar’ın koltuğunda sakin şekilde oturduğu görüldü. Görüntüyü kaydeden kişinin kazadan sağ kurtulan yolcular arasında olduğu öğrenildi.

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EŞİ UMUTLU BEKLİYOR

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Nihat Pancar’ın eşi Özlem Pancar, eşinin hayatta olduğuna dair umudunu koruduğunu belirtti.

Özlem Pancar, gelecek haberi beklediklerini ifade ederek arama çalışmalarından gelecek sonucu umutla takip ettiklerini söyledi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
KKTC Gemi Hatay Kayıp
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