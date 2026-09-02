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İsmail Kartal'ın Beşiktaş derbisi öncesi Kerem Aktürkoğlu ve Oğuz Aydın kararı belli oldu

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi teknik direktör İsmail Kartal'ın Kerem Aktürkoğlu ve Oğuz Aydın kararı belli oldu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
İsmail Kartal'ın Beşiktaş derbisi öncesi Kerem Aktürkoğlu ve Oğuz Aydın kararı belli oldu - Fotoğraf: 1
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Süper Lig'de 4. hafta dev derbiye sahne olacak. Fenerbahçe ile Beşiktaş, cumartesi günü karşı karşıya gelecek.

İsmail Kartal'ın Beşiktaş derbisi öncesi Kerem Aktürkoğlu ve Oğuz Aydın kararı belli oldu - Fotoğraf: 2
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Kadıköy Chobani Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

İsmail Kartal'ın Beşiktaş derbisi öncesi Kerem Aktürkoğlu ve Oğuz Aydın kararı belli oldu - Fotoğraf: 3
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Dev maç öncesi teknik direktör İsmail Kartal'ın Kerem Aktürkoğlu ve Oğuz Aydın kararı belli oldu.

İsmail Kartal'ın Beşiktaş derbisi öncesi Kerem Aktürkoğlu ve Oğuz Aydın kararı belli oldu - Fotoğraf: 4
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Kerem Aktürkoğlu, Konyaspor maçında kafasına aldığı darbe nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

İsmail Kartal'ın Beşiktaş derbisi öncesi Kerem Aktürkoğlu ve Oğuz Aydın kararı belli oldu - Fotoğraf: 5
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Kerem Aktürkoğlu, bu nedenle Olimpik Lyon ve Samsunspor maçında forma giyememişti.

İsmail Kartal'ın Beşiktaş derbisi öncesi Kerem Aktürkoğlu ve Oğuz Aydın kararı belli oldu - Fotoğraf: 6
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Sarı lacivertli takımda Kerem'in yerine Oğuz Aydın görev yapmıştı.

İsmail Kartal'ın Beşiktaş derbisi öncesi Kerem Aktürkoğlu ve Oğuz Aydın kararı belli oldu - Fotoğraf: 7
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Oğuz Aydın, 2 maçta da başarılı bir performans göstermiş, Samsunspor maçında 1 gol atarken 1 de asiste imza atmıştı.

İsmail Kartal'ın Beşiktaş derbisi öncesi Kerem Aktürkoğlu ve Oğuz Aydın kararı belli oldu - Fotoğraf: 8
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Kerem Aktürkoğlu sakatlığını atlattı ve takımla çalışmalara başladı. Gözler İsmail Kartal'a çevrildi.

İsmail Kartal'ın Beşiktaş derbisi öncesi Kerem Aktürkoğlu ve Oğuz Aydın kararı belli oldu - Fotoğraf: 9
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Kartal'ın iki futbolcudan hangisine derbide görev vereceğinin belli olduğu ileri sürüldü.

İsmail Kartal'ın Beşiktaş derbisi öncesi Kerem Aktürkoğlu ve Oğuz Aydın kararı belli oldu - Fotoğraf: 10
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Oğuz Aydın'ın yükselen performansı nedeniyle ilk 11'de yer almaya devam edeceği, Kerem'in ise yedek kulübesinde yer alacağı öeğrenildi.

Fenerbahçe Beşiktaş İsmail Kartal Kerem Aktürkoğlu
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