Halk TV Spor İsmail Kartal'ın Beşiktaş derbisi öncesi Kerem Aktürkoğlu ve Oğuz Aydın kararı belli oldu

İsmail Kartal'ın Beşiktaş derbisi öncesi Kerem Aktürkoğlu ve Oğuz Aydın kararı belli oldu Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi teknik direktör İsmail Kartal'ın Kerem Aktürkoğlu ve Oğuz Aydın kararı belli oldu.

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