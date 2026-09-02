İsmail Kartal'ın Beşiktaş derbisi öncesi Kerem Aktürkoğlu ve Oğuz Aydın kararı belli oldu
Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi teknik direktör İsmail Kartal'ın Kerem Aktürkoğlu ve Oğuz Aydın kararı belli oldu.
Süper Lig'de 4. hafta dev derbiye sahne olacak. Fenerbahçe ile Beşiktaş, cumartesi günü karşı karşıya gelecek.
Kadıköy Chobani Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Dev maç öncesi teknik direktör İsmail Kartal'ın Kerem Aktürkoğlu ve Oğuz Aydın kararı belli oldu.
Kerem Aktürkoğlu, Konyaspor maçında kafasına aldığı darbe nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.
Kerem Aktürkoğlu, bu nedenle Olimpik Lyon ve Samsunspor maçında forma giyememişti.
Sarı lacivertli takımda Kerem'in yerine Oğuz Aydın görev yapmıştı.
Oğuz Aydın, 2 maçta da başarılı bir performans göstermiş, Samsunspor maçında 1 gol atarken 1 de asiste imza atmıştı.
Kerem Aktürkoğlu sakatlığını atlattı ve takımla çalışmalara başladı. Gözler İsmail Kartal'a çevrildi.
Kartal'ın iki futbolcudan hangisine derbide görev vereceğinin belli olduğu ileri sürüldü.
Oğuz Aydın'ın yükselen performansı nedeniyle ilk 11'de yer almaya devam edeceği, Kerem'in ise yedek kulübesinde yer alacağı öeğrenildi.