İBB davasında 2. celsenin 10. günü: Tahliye talepleri dinlenmeye devam edecek

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 53'ü tutuklu 414 sanıklı İBB Davası'nın görülmesine, bugün Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'ne inşa edilen yeni duruşma salonunda devam edilecek.

Davanın dün görülen 9'uncu gününde de tutuklu sanıkların tahliye talepleri dinlendi. Sanıklardan Elçin Karaoğlu, tahliye talebinde bulunurken çocuklarının geceleri ağlayarak uyandığını ve oğlunun hasta olduğunu belirterek, “Oğlum elimden kayıp gidiyor” dedi.

Dünkü duruşmada, Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın tahliye talebi de avukatı Fehmi Demir tarafından mahkemeye iletildi. Fehmi Demir, Pehlivan'ın 1 yıl 2 ay 13 gündür tutuklu bulunduğunu belirterek, tahliye edilmesi çağrısında bulundu. Demir, “Avukat Mehmet Pehlivan gerçek dışı, kanıtsız, tutarsız iddia sonucunda 1 yıl 2 ay 13 gündür zindanda” ifadelerini kullandı. Demir, Pehlivan'ın tutukluluğunun sona erdirilmesini isteyerek, “Bu yanlıştan dönülmeli, Mehmet Pehlivan'ın esaretine son verilmeli” dedi.

İBB Davası'nın ikinci celsesinin 10'uncu gününde, tutuklu sanıkların tahliye taleplerinin dinlenmesine devam edilmesi bekleniyor.

Halk TV muhabiri Gamze Altunay, İBB davasının ikinci celsesinde yaşananları anbean aktarıyor...