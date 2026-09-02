Amedspor'a 2-1 kazandığı Trabzonspor maçından kötü haber: TFF açıkladı

Süper Lig'de 3. hafta maçında Amedspor, Trabzonspor'u 2-1 yenmişti.

Muhammed Salah'ın 11. dakikadaki golüyle yenik duruma düşen Amedspor, 45. dakikada Sor, 90. dakikada da Orban'ın golleriyle maçı 2-1 kazanmıştı.

AMEDSPOR'U 2-1 KAZANDIĞI TRABZONSPOR MAÇINDAN KÖTÜ HABER

Amedspor'u 2-1 kazandığı Trabzonspor maçından kötü haber geldi. TFF (Türkiye Futbol Federasyonu) kötü haberi duyurdu.

Amedspor, PFDK'ya (Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu) sevk edildi. Açıklama şöyle:

AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü’nün 31.08.2026 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “usulsüz seyirci alınması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Trabzonspor ile ilgili de TFF'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

12- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü’nün 31.08.2026 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.