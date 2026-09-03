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Halk TV Spor Galatasaray'dan son bomba İtalya'yı salladı: Dursun Özbek'ten bir transfer daha

Galatasaray'dan son bomba İtalya'yı salladı: Dursun Özbek'ten bir transfer daha

Transferde sonradan açılan Galatasaray'dan son bomba İtalya'yı salladı. Başkan Dursun Özbek'ten bir transfer hamlesi daha geldi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Galatasaray'dan son bomba İtalya'yı salladı: Dursun Özbek'ten bir transfer daha - Fotoğraf: 1
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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, transfer yapmadığı gerekçesiyle eleştiriliyordu. Ancak Özbek, kendisini protesto eden taraftarlara önceki yıllarda yapılan transferleri örnek göstererek eylül ayını işaret ediyordu.

Galatasaray'dan son bomba İtalya'yı salladı: Dursun Özbek'ten bir transfer daha - Fotoğraf: 2
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Özbek, dediğini de yaptı. Transferler üst üste geldi. Galatasaray'dan son bomba İtalya'yı salladı. Dursun Özbek'ten bir transfer hamlesi daha geldi.

Galatasaray'dan son bomba İtalya'yı salladı: Dursun Özbek'ten bir transfer daha - Fotoğraf: 3
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Sarı kırmızılıların şu ana kadar yaptığı transferlerle ilgili de çarpıcı ifadeler geldi. Gazeteci Levent Tüzemen, Libero TV'de şunları söyledi:

Galatasaray'dan son bomba İtalya'yı salladı: Dursun Özbek'ten bir transfer daha - Fotoğraf: 4
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"Bitshiabu'yu Leipzig, PSG'den almadan önce 3 yıl boyunca takip etmiş. 1.96 boyunda ve sol ayağını iyi kullanan bir stoperden bahsediyoruz. Abdülkerim'e iyi bir yedek geldi diyebiliriz. Lemina da zaman zaman stoper oynayabilir."

Galatasaray'dan son bomba İtalya'yı salladı: Dursun Özbek'ten bir transfer daha - Fotoğraf: 5
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"Lesley Ugochukwu'nun çok fazla süre alacağını düşünmüyorum. Bu transfere Okan Hoca onay vermedi. Kendisi böyle söylemiş. Popescu'ya da Fatih Terim onay vermedi ama dönemin Başkanı Faruk Süren almıştı. Lesley muhtemelen devre arasında takımdan ayrılacaktır."

Galatasaray'dan son bomba İtalya'yı salladı: Dursun Özbek'ten bir transfer daha - Fotoğraf: 6
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"Leao transferine ise Osimhen kefil olmuş. Belki de Galatasaray Ocak ayında yeni bir orta saha alabilir."

Galatasaray'dan son bomba İtalya'yı salladı: Dursun Özbek'ten bir transfer daha - Fotoğraf: 7
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"Deniz Gül'ün boyu ve fiziğiyle bu ligde iş yapacağını düşünüyorum. Osimhen'in kolu kırıldı ve Icardi sorumluluk almadı. Her şeyin bir sonu var."

Galatasaray'dan son bomba İtalya'yı salladı: Dursun Özbek'ten bir transfer daha - Fotoğraf: 8
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Galatasaray'ın son bombası ise İtalya'yı salladı. İtalya basını sarı kırmızılıların Juventus forması giyen Federico Gatti ile ilgilendiğini yazdı.

Galatasaray'dan son bomba İtalya'yı salladı: Dursun Özbek'ten bir transfer daha - Fotoğraf: 9
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28 yaşındaki İtalyan stoper, geçen yıl başarılı bir dönem geçirmişti. Haberin detayında futbolcuyu Suudi Arabistan'dan bir kulübün de istediği ileri sürüldü.

Galatasaray Transfer Dursun Özbek İtalya Okan Buruk
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