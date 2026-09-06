Filenin Sultanları yapılan hadsizliği unutmadı: Önce Vargas sonra Üstündağ lafı çaktı

CEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Filenin Sultanları ile Sırbistan karşılaştı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maçta millilerimiz rakibini 3-0 mağlup ederek finale yükselmeyi başardı.

VARGAS SÖYLENENLERİ UNUTMADI

Karşılaşmanın ardından büyük bir sevinç yaşanırken Sırbistan Başantrenörü Zoran Terzic'in devşirme voleybolcularla ilgili sözlerine tepkiler art arda geldi.

Soyunma odasına gidildiği sırada Zoran Terzic ile karşılaşan Melissa Vargas eski hocasına bir şeyler söyledi. Terzic'in cevabını beklemeyen Vargas imalı bir gülüş atarak yoluna devam etti.

"TÜRKİYE'DE İŞ ARAMASIN"

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da karşılaşma sonrası katıldığı canlı yayında Zoran Terzic'e yanıt verdi. Sırp başantrenörün sözlerine oldukça sinirlenen Üstündağ, bir daha Türkiye'de iş bulamayacağını söyledi.

Mehmet Akif Üstündağ'ın sözleri şu şekilde:

Bir şeyin daha altını çizmek istiyorum. Bu ülkeden ekmek yiyorsunuz. Bu ülkeden yatırım yapıyorsunuz. Ve bu ülkenin milli takımında ve kulüplerinde görev almak için gayret sarf edip istekte, arzuda ve araya devreye sokmadığınız kimseler kalmayacak.

Ama bugün sizi geçmişte de bağrına basan taraftarın önünde, bu ülkenin önünde, rakip takımın koçu için söylüyorum: Sen bugün burada yaptığın bu provokatif hareketler ve ihanetten dolayı bence bundan sonra da Türkiye'de iş aramasın, diyorum. Çok kırgınız bu olmamalıydı.

Bir aydır hiç konuşmadım. İlk defa konuşuyorum. Ekibim de dâhil, ilk defa konuşuyor. Neydi? Efendim, yok devşirme olmuş da...

Soruyorum: Bošković acaba Sırp mı? Ablası hâlâ Bosna'nın kaptanı. Kurtagić acaba nereli? Ve Vargas'ın son gecede pasaportu hâlâ Sırptı madem böyle bir bakış açın vardı, niye pasaportu Sırbistan pasaportu yaptırdın ve o takımı almak için niye bu kadar gayret sarf ettin?

Yani böyle provokatif söylemlerle bir yere varılmaz. Bence bizim işimize geldi. Takım da sahada bunun en güzel cevabını verdi.

ZORAN TERZIC NE DEMİŞTİ

Filenin Sultanları'ndaki devşirme oyuncuları hedef alan Terzic, "Türkiye, yalnızca Türk oyuncularla oynasaydı hiçbir sorun olmazdı. Ancak voleybolda ve dünyada bazı şeyler değişiyor. Önceden birden fazla devşirme oyuncuya sahip olmak hayal bile edilemezdi, şu anda Türklerin iki tane var, yakında üç, dört... hatta tüm kadro olabilir" demişti.