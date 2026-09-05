Bitpazarından 65 liraya aldı, 600 yıllık Çin hazinesi çıktı!

İngiltere'deki bir bitpazarında sahte sanılarak 1 sterline (65,48 TL) satılan heykelciğin Hansons Müzayede Evi incelemesinde 600 yıllık bir tarihi eser olduğu belirlendi. Ming Hanedanlığı dönemine ait nadir yeşim taşı obje açık artırmada 10 bin sterline alıcı bulacak.

İngiltere'de bir koleksiyoner, bitpazarındaki bir tezgahta incelediği kutunun içinde 8,5 santimetre boyutunda bir köpek heykelciği buldu. Satıcının sahte malzeme sandığı objeyi 1 sterline satın alan adam, tarihi eseri inceletmek için Hansons Müzayede Evi uzmanlarına götürdü.

KUTUNUN İÇİNDEN HAZİNE ÇIKTI

Uzmanlar yapılan incelemelerin ardından siyah ve yeşil yeşim taşından işlenen heykeli 1380 ile 1420 yılları arasına tarihlendirdi. Çin'in Ming Hanedanlığı dönemine ait olduğu anlaşılan eserin 600 yılı aşkın bir geçmişe sahip olduğu saptandı.

Öğle saatlerinde pazara giden alıcının şans eseri fark ettiği heykelcik önümüzdeki çarşamba günü Derbyshire kentinde açık artırmaya çıkarılacak. Müzayede yetkilileri nadir parçanın 10 bin sterline alıcı bulmasını bekliyor.

KRALLIK DÖNEMİNDEN BİLE ESKİ

Müzayedeci Charles Hanson eserin renk bileşimi sayesinde son derece nadir bir nitelik taşıdığını vurguladı. Hanson heykelin İngiltere Kralı VIII. Henry döneminden çok daha önce üretildiğini belirtti.

Tarihi nesnenin yaşından dolayı yüzeyinde bazı küçük çizikler bulunduğunu aktaran Charles Hanson koruma durumunun olağanüstü düzeyde olduğunu kaydetti. Yeşim taşının Çin kültüründe yüzyıllar boyunca iyi şans getirdiğine inanıldığını ekledi.