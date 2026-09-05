Üsküdar'da başkan vekili seçimi öncesinde belediyeye abluka!
Üsküdar'da belediye başkan vekili seçimi öncesinde polis bina çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı. Bazı yollar trafiğe kapalı; 2 CHP'li gözaltında diye oy kullanamayacak 4 CHP'li de AKP'ye geçti. İşte seçim öncesi son durum...
Üsküdar Belediyesi'nde bugün gerçekleştirilecek başkan vekilliği seçimi öncesinde polis ekipleri sabahın erken saatlerinden itibaren belediye binası çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı.
Seçim nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı. Öte yandan 2 CHP'li belediye meclis üyesinin gözaltına alınması nedeniyle oy kullanamayacağı belirtilirken, 4 CHP'li meclis üyesi de AKP'ye geçti.
NELER OLMUŞTU?
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasının ardından 5 Ağustos'ta yapılan başkan vekilliği seçimini CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya kazanmış, AKP'nin itirazı üzerine seçim sonucunun yenilenmesine karar verilmişti.
Üsküdar Belediyesi'nin karara yaptığı itiraz İstanbul Bölge İdare Mahkemesi tarafından reddedildi. İstanbul Valiliği, yeni seçimin bugün saat 10.00'da yapılmasının uygun görüldüğünü duyururken, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, meclis üyeleri gözaltındayken seçime gidilmesine tepki gösterdi.