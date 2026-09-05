Halk TV Türkiye Üsküdar'da başkan vekili seçimi öncesinde belediyeye abluka!

Üsküdar'da başkan vekili seçimi öncesinde belediyeye abluka! Üsküdar'da belediye başkan vekili seçimi öncesinde polis bina çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı. Bazı yollar trafiğe kapalı; 2 CHP'li gözaltında diye oy kullanamayacak 4 CHP'li de AKP'ye geçti. İşte seçim öncesi son durum...