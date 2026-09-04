Kulüpsüz kalan Mauro Icardi'ye güzel haber geldi: Son bir şans çıktı
Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra kulüpsüz kalan Mauro Icardi'ye güzel haber geldi. Laliga ekiplerinden Elche, Arjantinli futbolcuyu kadrosuna katmayı değerlendiriyor.
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Galatasaray ile olan sözleşmesi temmuz ayında sona eren Mauro Icardi kulüpsüz kaldı.
TRANSFER DÖNEMİ KAPANDI
Avrupa'da transfer dönemi sona ererken Arjantinli futbolcu herhangi bir kulübe imza atmadı. Mauro Icardi için işler kötü giderken İspanya'dan güzel haber geldi.
ELCHE 2 HAKKINDAN BİRİNİ ICARDI İÇİN KULLANMAYI DÜŞÜNÜYOR
Transfer dönemi sona ermesine rağmen 2 boş kontenjanı bulunan Elche serbest oyunculardan takviye yapabilecek. Akşam Gazetesi'nin haberine göre; İspanyol ekibi, 2 hakkından birini Mauro Icardi'yle değerlendirmeyi düşünüyor.
16 GOL VE 3 ASİST KAYDETTİ
Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 47 maça çıkan Mauro Icardi, 2 bin 93 dakika sahada kaldı. Arjantinli futbolcu bu sürede 16 gol ve 3 asist kaydetti.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi