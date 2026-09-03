Çekya, otoyollarda uygulanabilecek yüksek hız limitleri konusunda dikkat çeken bir pilot projeyi hayata geçirdi. Ülkenin D3 otoyolunda belirlenen bir kesimde azami hız sınırı, standart 130 km/s’den 150 km/s’ye yükseltildi.

Otoyolun yaklaşık 47 kilometrelik bölümü kapsayan uygulama, Tábor ile České Budějovice arasındaki güzergâhta hayata geçirilecek. Pilot projenin 2026 yılının sonuna kadar devam etmesi ve farklı mevsimlerde elde edilen verilerin kapsamlı biçimde değerlendirilmesi planlanıyor.

HIZ SINIRI HER ZAMAN 150 KM/S OLMAYACAK

Uygulamanın dikkat çeken noktalarından biri, 150 km/s sınırının sürekli olarak geçerli olmaması. Hız limiti, trafik yoğunluğu ve hava koşullarına göre dinamik yol tabelalarıyla değiştirilebilecek.

Yetkililer; düşük trafik yoğunluğu, iyi görüş mesafesi, kuru yol, buzlanma olmaması ve hafif rüzgâr gibi uygun koşullarda 150 km/s'lik limite izin verileceğini belirtiyor. Olumsuz koşullarda ise yüksek hız sınırı tabelalardan kaldırılabilecek.

AMAÇ YALNIZCA DAHA HIZLI ULAŞIM DEĞİL

Çekya Ulaştırma Bakanlığı, söz konusu yol kesiminin modern altyapısı ve yüksek hızlara uygun teknik özellikleri nedeniyle seçildiğini belirtiyor.

Pilot uygulamayla birlikte yalnızca trafik akışının değil, sürücü davranışlarının ve yüksek hızın yol güvenliği üzerindeki etkilerinin de incelenmesi hedefleniyor. Farklı mevsimlerde toplanacak veriler, uygulamanın başka otoyollara genişletilip genişletilmeyeceği konusunda da belirleyici olacak.

Ulaştırma yetkilileri ise uygulamanın merkezinde yol kullanıcılarının güvenliğinin bulunduğunun altını çiziyor.

ABD VE BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ’NDEKİ SINIRLARI GERİDE BIRAKTI

150 km/s'lik limit, Çekya'yı dünyanın en yüksek düzenlenmiş otoyol hız sınırlarından birine sahip ülke konumuna getiriyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse ABD'nin Teksas eyaletindeki State Highway 130 üzerinde hız sınırı yaklaşık 137 km/s seviyesinde. Birleşik Arap Emirlikleri'nde ise Abu Dabi-Al Ain otoyolunda geçmişte yaklaşık 160 km/s hız sınırı uygulanmış, daha sonra bu limit 87 mph'ye 140 km/s düşürülmüştü.

Almanya'daki Autobahn'ın bazı bölümlerinde ise sabit bir hız sınırı bulunmuyor. Ancak bu durum, belirli bir yüksek hız limitinin resmî olarak uygulanmasından farklı bir sistem oluşturuyor.

ÇEK OTOMOTİV SEKTÖRÜNE DE KATKI SAĞLAYABİLİR

Pilot proje, Çekya'nın otomotiv alanındaki iddiasıyla da dikkat çekiyor. Ülke, yüksek performanslı otomobil üretimindeki varlığını Praga Bohema gibi modellerle güçlendirmeye çalışırken, polis filosunda Ferrari gibi yüksek performanslı araçların bulunması da ülkenin otomotiv gündeminde öne çıkıyor.

D3 otoyolundaki uygulamanın 2026 sonunda tamamlanmasının ardından elde edilen veriler değerlendirilecek. Projenin başka yollara yayılıp yayılmayacağı ise güvenlik ve trafik performansı açısından elde edilecek sonuçlara bağlı olacak.

Böylece Çekya, bir yandan otoyol altyapısının yüksek hızlara uygunluğunu test ederken diğer yandan 150 km/s'lik hız sınırının gerçek trafik koşullarındaki sonuçlarını ölçmüş olacak.