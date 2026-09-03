Yazık oldu İsabelle'ye: Teselli aradı çaresizce!

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Ona en yakın Hellvig oldu. İtalya yarı final için İstanbul'a doğru yola çıktı. İsveç ise şampiyonayı tamamlarken, İsabelle Haak, elenmelerine rağmen Avrupa Şampiyonası'na damga vuran isim oldu. Maç sonunda da çok konuşulan bu fotoğraflar ortaya çıktı.