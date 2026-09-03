Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Yazık oldu İsabelle'ye: Teselli aradı çaresizce!

Yazık oldu İsabelle'ye: Teselli aradı çaresizce!

İsveç'ın yıldızı ne yapsa da olmadı. Yazık oldu İsabelle'ye. Teselli aradı çaresizce.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Yazık oldu İsabelle'ye: Teselli aradı çaresizce! - Fotoğraf: 1
1 7

İsabelle Haak, ne yapsa da olmadı. Avrupa Şampiyonası'na sayı rekoru kırarak damgasını vurdu ama yine de İsveç'i elenmekten kurtaramadı.

Yazık oldu İsabelle'ye: Teselli aradı çaresizce! - Fotoğraf: 2
2 7

Takımı tek başına çeyrek finale taşıyan İsabelle, İtalya karşısında da mükemmeldi. Ama 3-1'lik yenilgiye engel olamadı. Setler, 21-25, 26-24, 25-21, 25-23 bitti.

Yazık oldu İsabelle'ye: Teselli aradı çaresizce! - Fotoğraf: 3
3 7

İsabelle, İtalya karşısında tam 42 sayı aldı. Ama arkadaşları ona ayak uyduramadı. Hellvig 11, Anna Haak 10, Gustafson 5, Anderson 5, Olofson 2 sayıda kaldı.

Yazık oldu İsabelle'ye: Teselli aradı çaresizce! - Fotoğraf: 4
4 7

Yarı finale kalan ve İstanbul biletini alan İtalya, önce galibiyet pozu verdi.

Yazık oldu İsabelle'ye: Teselli aradı çaresizce! - Fotoğraf: 5
5 7

Sonra da İsabelle'ye koştular. İsabelle teselli aradı çaresizce. İtalyan yıldız Sarah Fahr, İsabelle'nen başını göğsüne dayadı, teselli etmeye çalıştı.

Yazık oldu İsabelle'ye: Teselli aradı çaresizce! - Fotoğraf: 6
6 7

İsabelle, çeyrek finalde elenen takımındaki tüm arkadaşlarından toplamda daha çok sayı aldı. 247 sayıyla rekor kırarak şampiyonayı tamamladı.

Yazık oldu İsabelle'ye: Teselli aradı çaresizce! - Fotoğraf: 7
7 7

Ona en yakın Hellvig oldu. İtalya yarı final için İstanbul'a doğru yola çıktı. İsveç ise şampiyonayı tamamlarken, İsabelle Haak, elenmelerine rağmen Avrupa Şampiyonası'na damga vuran isim oldu. Maç sonunda da çok konuşulan bu fotoğraflar ortaya çıktı.

İsveç İtalya Avrupa Şampiyonası
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro