Yazık oldu İsabelle'ye: Teselli aradı çaresizce!
İsveç'ın yıldızı ne yapsa da olmadı. Yazık oldu İsabelle'ye. Teselli aradı çaresizce.
İsabelle Haak, ne yapsa da olmadı. Avrupa Şampiyonası'na sayı rekoru kırarak damgasını vurdu ama yine de İsveç'i elenmekten kurtaramadı.
Takımı tek başına çeyrek finale taşıyan İsabelle, İtalya karşısında da mükemmeldi. Ama 3-1'lik yenilgiye engel olamadı. Setler, 21-25, 26-24, 25-21, 25-23 bitti.
İsabelle, İtalya karşısında tam 42 sayı aldı. Ama arkadaşları ona ayak uyduramadı. Hellvig 11, Anna Haak 10, Gustafson 5, Anderson 5, Olofson 2 sayıda kaldı.
Yarı finale kalan ve İstanbul biletini alan İtalya, önce galibiyet pozu verdi.
Sonra da İsabelle'ye koştular. İsabelle teselli aradı çaresizce. İtalyan yıldız Sarah Fahr, İsabelle'nen başını göğsüne dayadı, teselli etmeye çalıştı.
İsabelle, çeyrek finalde elenen takımındaki tüm arkadaşlarından toplamda daha çok sayı aldı. 247 sayıyla rekor kırarak şampiyonayı tamamladı.
Ona en yakın Hellvig oldu. İtalya yarı final için İstanbul'a doğru yola çıktı. İsveç ise şampiyonayı tamamlarken, İsabelle Haak, elenmelerine rağmen Avrupa Şampiyonası'na damga vuran isim oldu. Maç sonunda da çok konuşulan bu fotoğraflar ortaya çıktı.