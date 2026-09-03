Horasanlı Pala'nın bıyıkları 1,5 metreye ulaştı: 70 yıldır kesmiyor, sırrını kimseye söylemiyor
Erzurum'un Horasan ilçesinde 70 yıldır berberlik yapan Hacı Kırmaç, dedesi ve babasından miras kalan bıyık tutkusuyla ilçenin simgesi oldu. 'Horasanlı Pala' lakabıyla tanınan Kırmaç'ın bıyıkları geçmişte 1,5 metreye ulaştı.
Erzurum'un Horasan ilçesinde yaşayan Hacı Kırmaç, 80 yaşını aşkın olmasına karşın üç kuşaktır süren bıyık geleneğini kesintisiz yaşatıyor.
İlçede 'Horasanlı Pala' lakabıyla tanınan Kırmaç, 5 çocuk ve 43 torun sahibi bir aile büyüğü.
Kırmaç'ın bıyık tutkusu dedesinden babasına, babasından da kendisine uzanan bir aile mirası olarak süregliyor.
Geçmişte 1,5 metreye kadar uzayan bıyıkları, zaman zaman uçlarından kesilse de halen 1 metrenin üzerinde.
70 yıldır berberlik mesleğini sürdüren Kırmaç, oğlu Muhammet Kırmaç ile birlikte işlettiği dükkanda çalışmaya devam ediyor.
Kırmaç 1980'li yıllarda televizyonda izlediği bir bıyık yarışmasının ardından bıyıklarını daha da uzatmaya karar verdi.
Kırmaç o günü şöyle anlatıyor: "Ankara'da bir bıyık yarışması oldu. Televizyondan izledim. Onun bıyıkları benim kadar da yoktu. Yarışmayı o adam kazandı."
"Keşke ben de orada olsaydım, yarışmaya katılsaydım dedim. Herhalde ben kazanırdım. Gece gündüz aklıma geldi. Sonra daha çok uzatmaya başladım" diyen Kırmaç, o günden sonra bıyık uzatmayı yaşam biçimine dönüştürdü.
Bıyıklarının bakım formülünü sır gibi saklayan Kırmaç, "Çok gizli bakımlar yapıyorum. Sırrını kimseye söylemem, rakiplerim var" diyor.
"Rakiplerimin çoğu vefat etti. Bu kadar uzun kalmasının sırrı var ama söylemiyorum. Ne yaşımı tam söylerim ne bakım ilaçlarımı" diyerek formülünü paylaşmayı reddediyor.
"Artık bana kolay geliyor ama bakımı çok zor. Beni görüp uzatmak isteyenler de oluyor ama çok zor" diyen Kırmaç, yıllar içinde ilçenin tanınan simalarından biri oldu.
Kırmaç zaman zaman iş yerinin önünde söylediği şiir ve türkülerle de vatandaşların ilgisini çekiyor.
Oğlu Muhammet Kırmaç, "Ben de bıyıklarımı uzatmak istiyordum ama olmadı. Bıyık güzeldir, Anadolu insanı bıyık sever" diyor.
Muhammet Kırmaç, "Babamı görmek için dükkana geliyorlar. Özellikle çocuklar çok seviyorlar. Babam da hiçbirini kırmıyor" ifadelerini kullandı.
Muhammet Kırmaç, babasının bıyıklarını kesmeye niyeti olmadığını belirterek "10 senedir hacca yazdırdık. Daha çıkmadı. Hac çıkarsa Allah yolunda keseceğini söylüyor" dedi.
(AA)