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Halk TV Türkiye Horasanlı Pala'nın bıyıkları 1,5 metreye ulaştı: 70 yıldır kesmiyor, sırrını kimseye söylemiyor

Horasanlı Pala'nın bıyıkları 1,5 metreye ulaştı: 70 yıldır kesmiyor, sırrını kimseye söylemiyor

Erzurum'un Horasan ilçesinde 70 yıldır berberlik yapan Hacı Kırmaç, dedesi ve babasından miras kalan bıyık tutkusuyla ilçenin simgesi oldu. 'Horasanlı Pala' lakabıyla tanınan Kırmaç'ın bıyıkları geçmişte 1,5 metreye ulaştı.

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Horasanlı Pala'nın bıyıkları 1,5 metreye ulaştı: 70 yıldır kesmiyor, sırrını kimseye söylemiyor - Fotoğraf: 1
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Erzurum'un Horasan ilçesinde yaşayan Hacı Kırmaç, 80 yaşını aşkın olmasına karşın üç kuşaktır süren bıyık geleneğini kesintisiz yaşatıyor.

Horasanlı Pala'nın bıyıkları 1,5 metreye ulaştı: 70 yıldır kesmiyor, sırrını kimseye söylemiyor - Fotoğraf: 2
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İlçede 'Horasanlı Pala' lakabıyla tanınan Kırmaç, 5 çocuk ve 43 torun sahibi bir aile büyüğü.

Horasanlı Pala'nın bıyıkları 1,5 metreye ulaştı: 70 yıldır kesmiyor, sırrını kimseye söylemiyor - Fotoğraf: 3
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Kırmaç'ın bıyık tutkusu dedesinden babasına, babasından da kendisine uzanan bir aile mirası olarak süregliyor.

Horasanlı Pala'nın bıyıkları 1,5 metreye ulaştı: 70 yıldır kesmiyor, sırrını kimseye söylemiyor - Fotoğraf: 4
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Geçmişte 1,5 metreye kadar uzayan bıyıkları, zaman zaman uçlarından kesilse de halen 1 metrenin üzerinde.

Horasanlı Pala'nın bıyıkları 1,5 metreye ulaştı: 70 yıldır kesmiyor, sırrını kimseye söylemiyor - Fotoğraf: 5
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70 yıldır berberlik mesleğini sürdüren Kırmaç, oğlu Muhammet Kırmaç ile birlikte işlettiği dükkanda çalışmaya devam ediyor.

Horasanlı Pala'nın bıyıkları 1,5 metreye ulaştı: 70 yıldır kesmiyor, sırrını kimseye söylemiyor - Fotoğraf: 6
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Kırmaç 1980'li yıllarda televizyonda izlediği bir bıyık yarışmasının ardından bıyıklarını daha da uzatmaya karar verdi.

Horasanlı Pala'nın bıyıkları 1,5 metreye ulaştı: 70 yıldır kesmiyor, sırrını kimseye söylemiyor - Fotoğraf: 7
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Kırmaç o günü şöyle anlatıyor: "Ankara'da bir bıyık yarışması oldu. Televizyondan izledim. Onun bıyıkları benim kadar da yoktu. Yarışmayı o adam kazandı."

Horasanlı Pala'nın bıyıkları 1,5 metreye ulaştı: 70 yıldır kesmiyor, sırrını kimseye söylemiyor - Fotoğraf: 8
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"Keşke ben de orada olsaydım, yarışmaya katılsaydım dedim. Herhalde ben kazanırdım. Gece gündüz aklıma geldi. Sonra daha çok uzatmaya başladım" diyen Kırmaç, o günden sonra bıyık uzatmayı yaşam biçimine dönüştürdü.

Horasanlı Pala'nın bıyıkları 1,5 metreye ulaştı: 70 yıldır kesmiyor, sırrını kimseye söylemiyor - Fotoğraf: 9
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Bıyıklarının bakım formülünü sır gibi saklayan Kırmaç, "Çok gizli bakımlar yapıyorum. Sırrını kimseye söylemem, rakiplerim var" diyor.

Horasanlı Pala'nın bıyıkları 1,5 metreye ulaştı: 70 yıldır kesmiyor, sırrını kimseye söylemiyor - Fotoğraf: 10
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"Rakiplerimin çoğu vefat etti. Bu kadar uzun kalmasının sırrı var ama söylemiyorum. Ne yaşımı tam söylerim ne bakım ilaçlarımı" diyerek formülünü paylaşmayı reddediyor.

Horasanlı Pala'nın bıyıkları 1,5 metreye ulaştı: 70 yıldır kesmiyor, sırrını kimseye söylemiyor - Fotoğraf: 11
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"Artık bana kolay geliyor ama bakımı çok zor. Beni görüp uzatmak isteyenler de oluyor ama çok zor" diyen Kırmaç, yıllar içinde ilçenin tanınan simalarından biri oldu.

Horasanlı Pala'nın bıyıkları 1,5 metreye ulaştı: 70 yıldır kesmiyor, sırrını kimseye söylemiyor - Fotoğraf: 12
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Kırmaç zaman zaman iş yerinin önünde söylediği şiir ve türkülerle de vatandaşların ilgisini çekiyor.

Horasanlı Pala'nın bıyıkları 1,5 metreye ulaştı: 70 yıldır kesmiyor, sırrını kimseye söylemiyor - Fotoğraf: 13
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Oğlu Muhammet Kırmaç, "Ben de bıyıklarımı uzatmak istiyordum ama olmadı. Bıyık güzeldir, Anadolu insanı bıyık sever" diyor.

Horasanlı Pala'nın bıyıkları 1,5 metreye ulaştı: 70 yıldır kesmiyor, sırrını kimseye söylemiyor - Fotoğraf: 14
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Muhammet Kırmaç, "Babamı görmek için dükkana geliyorlar. Özellikle çocuklar çok seviyorlar. Babam da hiçbirini kırmıyor" ifadelerini kullandı.

Horasanlı Pala'nın bıyıkları 1,5 metreye ulaştı: 70 yıldır kesmiyor, sırrını kimseye söylemiyor - Fotoğraf: 15
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Muhammet Kırmaç, babasının bıyıklarını kesmeye niyeti olmadığını belirterek "10 senedir hacca yazdırdık. Daha çıkmadı. Hac çıkarsa Allah yolunda keseceğini söylüyor" dedi.

(AA)

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