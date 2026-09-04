Bir gelecek bir gidecek: AKOM İstanbul'u uyardı
AKOM, İstanbul için yayımladığı haftalık hava tahmin raporunda bugün beklenilen kısa süreli yerel yağışın ardından güneşli havanın kente geri döneceğini bildirerek uyardı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), megakent için hava tahmin raporunu açıkladı. Yayımlanan verilere göre İstanbulluları bugün kısa süreli ve yerel bir yağış beklerken, haftanın geri kalanında açık bir gökyüzü hakim olacak.
BİR GELECEK BİR GİDECEK
AKOM’un değerlendirmelerine göre bugün (Cuma) kentte kısa süreli yerel yağış geçişleri öngörülüyor. Gün içerisinde sıcaklığın öğle saatlerinde 29°C’ye kadar çıkacağı, nem oranının ise %40 ile %80 arasında seyredeceği tahmin ediliyor.
HAFTA SONU YAĞIŞ KENTİ TERK EDİYOR
Yerel yağışın ardından İstanbul’da yağışlı hava etkisini kaybedecek. Önümüzdeki hafta yağış beklenmezken, gökyüzü çoğunlukla az bulutlu ve açık kalacak.
SICAKLIK VE RÜZGAR DURUMU
Poyraz Serinliği: Kuzeyli yönlerden aralıklarla kuvvetlice (10–40 km/s, yer yer 20–50 km/s) esmesi beklenen poyraz, kuzeyin serin havasını bölgeye taşıyacak.
Sıcaklık Seyri: Rüzgarın serinletici etkisine rağmen hava sıcaklıklarının hafta boyunca 28°C ile 31°C aralığında seyretmesi bekleniyor.