Butlancı Berhan Şimşek'in kadına şiddet uyguladığı anlar kamerada! Darbedip zorla içeri götürdü

Kemal Kılıçdaroğlu’nun en büyük destekçilerinden biri olan butlan CHP’sinin yöneticisi Berhan Şimşek’in kadına şiddet uyguladığı görüntüler kan dondurdu. Şimşek, 10 yıllık hayat arkadaşı Özlem Şanver’in ayağına müstakil bir evin bahçesinde tekme attı. Acı içinde çığlık atan Şanver, “Bırak beni” diye bağırdı. Butlancı Şimşek’in daha sonra Şanver’i zorla evin içine soktuğu, Şanver’in ise kurtulmaya çalıştığı görüldü.

Video: Mercek TV

BUTLANCILAR DARP RAPORUNA RAĞMEN KADINA ŞİDDETİ GÖRMEZDEN GELDİ

10 yıllık hayat arkadaşı Özlem Sanver, darbedildiğini belirterek Şİmşek'e uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Butlan CHP'sinden bir açıklama veya tepki gelmemişti. Özlem Sanver'in şiddet gördüğü de darp raporu ile sabitti.

Berhan Şimşek’in yaklaşık 10 yıl birlikte yaşadığı Özlem Şanver, fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını belirterek yargıya başvurmuştu. Şanver; darp, hakaret, tehdit, evden çıkmasının engellenmesi ve siyasi nüfuz yoluyla baskı kurulduğunu anlattı.

Mahkeme, Şimşek hakkında yaklaşmama ve iletişim kurmama tedbirleri uyguladı; şiddet riskinin sürdüğü değerlendirmesiyle kararın süresini uzattı. Tedbirlerin ihlal edildiği iddiasına ilişkin zorlama hapsi talebi de yeniden incelenmek üzere ilk derece mahkemesine gönderildi.