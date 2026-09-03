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Halk TV Ekonomi Emekli ve memurun Ocak'ta alacağı zamlı maaşı tek tek açıkladı

Emekli ve memurun Ocak'ta alacağı zamlı maaşı tek tek açıkladı

Emekli ve memurun enflasyon farkı için beklediği ikinci oran TÜİK tarafından açıklandı. Mevcut oranlar ve tahminlerle hesaplamalarını yapan Özgür Erdursun da milyonlarca kişinin Ocak'ta alacağı zamlı maaşı şimdiden tek tek açıkladı.

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Emekli ve memurun Ocak'ta alacağı zamlı maaşı tek tek açıkladı
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Emekli ve memurun beklediği yeni yıldaki zammaaşı için merakla beklediği yılın ikinci enflasyon verisi de TÜİK tarafından açıklandı. Temmuz ayında aylık enflasyonu yüzde 1,78 hesaplayan TÜİK, ağustos ayı enflasyon verisini yüzde 1,84 olarak duyurdu. Böylece iki aylık enflasyon farkı yüzde 3,62 oldu.

Milyonlarca kişinin merakla beklediği maaş zammı hesabını ise Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun yaptı.

EMEKLİ VE MEMURUN OCAK'TA ALACAĞI ZAMLI MAAŞI TEK TEK AÇIKLADI

TÜİK'in iki aylık resmi verisinin belli olmasının ardından sosyal medyasından paylaşım yapan Özgür Erdursun, kalan dört aya ilişkin beklentiler üzerinden ocak ayında emekli ve memurların alabileceği zam oranlarını hesapladı.

Emekli ve memurun Ocak'ta alacağı zamlı maaşı tek tek açıkladı - Resim : 1

Erdursun'un tahminine göre eylül ve ekim aylarında enflasyonun yüzde 1,70'ler, kasım ve aralık aylarında ise yüzde 0,80'ler civarında gerçekleşmesi halinde yıl sonu enflasyonu yüzde 28-29 bandında oluşacak.

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Bu senaryoya göre ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 8,70 ile yüzde 9,54 arasında, memur ve memur emeklilerinin zammı ise yüzde 6,67 ile yüzde 7,49 arasında olacak.

Emekli ve memurun Ocak'ta alacağı zamlı maaşı tek tek açıkladı - Resim : 3

Özgür Erdursun'un hesaplamasına göre yıl sonu enflasyonunun yüzde 28 olması halinde SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 8,70, memur ve memur emeklileri ise yüzde 6,67 oranında zam alacak.

Yıl sonu enflasyonunun yüzde 29'a çıkması durumunda zam oranı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 9,54'e, memur ve memur emeklilerinde yüzde 7,49'a yükselecek.

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Enflasyonun yüzde 30 seviyesinde gerçekleşmesi halinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 10,39, memur ve memur emeklilerinin zammı yüzde 8,28 olacak. Yüzde 31'lik yıl sonu enflasyonunda ise bu oranlar sırasıyla yüzde 11,24 ve yüzde 9,16'ya ulaşacak.Emekli ve memurun Ocak'ta alacağı zamlı maaşı tek tek açıkladı - Resim : 5

Erdursun, kendi beklentisinin yıl sonu enflasyonunun yüzde 28,5-29 civarında tamamlanması yönünde olduğunu belirtti. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yaklaşık yüzde 9,5, memur ve memur emeklilerinde ise yaklaşık yüzde 7,5 oranında ocak zammı oluşabileceğini ifade etti.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

Erdursun, en düşük emekli aylığı için de hesaplama yaptı. Mevcut 23 bin 552 liralık en düşük emekli aylığına aynı oranda artış yapılması halinde aylığın yaklaşık 25 bin 800 liraya çıkabileceğini belirtti.

Emekli ve memurun Ocak'ta alacağı zamlı maaşı tek tek açıkladı - Resim : 6

Erdursun, hesaplamaların mevcut veriler üzerinden yapılan tahminlerden ibaret olduğuna dikkat çekerek kesin zam oranlarının yılın kalan dört ayındaki TÜİK enflasyon verileriyle belli olacağını vurguladı.

Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
Emekli Memur Maaş Zam Özgür Erdursun TÜİK Enflasyon
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