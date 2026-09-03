Trabzonspor'a Sadettin Saran sürprizi

Fatih Tekke ile yollarını ayıran Trabzonspor’da teknik direktör arayışları hız kesmeden sürüyor. Bordo-mavililerin listesinde öne çıkan isim Sergio Conceiçao oldu.

İLK TEMAS KURULDU

Sabah’ın haberine göre Trabzonspor yönetimi, Portekizli teknik adamla ilk teması gerçekleştirdi. Görüşmelerde mali beklentiler ve kadronun mevcut durumu üzerine değerlendirmeler yapıldı.

SARAN’IN SÖZLERİ GÜNDEME GELDİ

Türkiye’de Sergio Conceiçao ismi daha önce Sadettin Saran tarafından gündeme getirilmişti. Fenerbahçe başkanlığına aday olduğu dönemde Saran, Mourinho’nun ayrılığı sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: “Teknik direktör adayımız Sergio Conceiçao’dur. Kulübümüze eski teknik direktörümüz Mourinho’dan daha iyi şartlarda gelmeye hazırdır. Conceiçao’nun kulübümüzün genlerine uygun, hırslı ve heyecan verici karakteri dikkate alınırsa, bizleri özlenen başarılara taşıyacağına olan inancımız tamdır.”

CONCEIÇAO’NUN PROFİLİ

Uyruk: Portekiz

Yaş: 51

Kariyer: Porto’da uzun süre görev yaptı, Avrupa’da tecrübeli bir teknik adam olarak biliniyor.

Stil: Hırslı, agresif oyun anlayışı ve genç oyunculara fırsat vermesiyle tanınıyor.









