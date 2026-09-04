Halk TV Spor Ali Koç'un yeni işi belli oldu

Ali Koç'un yeni işi belli oldu Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un yeni işi belli oldu. İş dünyasının önde gelen isimlerinden olan Koç, bir işe daha el attı.

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