Ali Koç'un yeni işi belli oldu
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un yeni işi belli oldu. İş dünyasının önde gelen isimlerinden olan Koç, bir işe daha el attı.
Fenerbahçe Kulübü'nün eski başkanı Ali Koç, 10 parmağında 10 marifet olan bir isim.
Koç Holding'te önemli görevlerde bulunan Koç, 7 yıl da Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı yaptı.
Fenerbahçe, Koç döneminde futbolda şampiyon olamadı. Ama kulüp mali açıdan çok iyi yerlere geldi.
Ali Koç ayrıca diğer branşlara da yaptığı yatırımlarla Fenerbahçe'yi dünyanın en başarılı spor kulübü haline getirdi.
Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı'ndan ayrıldıktan sonra da kulübün yanında oldu ve yaptığı astronomik bağışla dikkatleri çekti.
Ali Koç, bunca işinin yanına bir iş daha ekledi. Ali Koç'un yeni işi belli oldu.
Koç Holding'in yönetim kurulu başkanvekili olan Koç'un eşi Nevbahar Koç, geçtiğimiz nisan ayında House of Nulla markasını hayata geçirdi.
Merhum Mustafa Koç'un eşi Caroline Koç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kurucusu olduğu Haremlique İstanbul ile House of Nulla'nın birlikte çalışacağını duyurdu.
Ali Koç da işlerine bir yenisini daha ekledi. Koç, House of Nulla markasının ilk koleksiyonu olan "The Beautiful Darkness" serisine ait "Spice" isimli parfümün tanıtım yüzü oldu.
Ali Koç'un desteğe devam edeceği, zaman zaman da tanıtımları sürdüreceği öğrenildi.