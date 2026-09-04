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Ali Koç'un yeni işi belli oldu

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un yeni işi belli oldu. İş dünyasının önde gelen isimlerinden olan Koç, bir işe daha el attı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Ali Koç'un yeni işi belli oldu - Fotoğraf: 1
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Fenerbahçe Kulübü'nün eski başkanı Ali Koç, 10 parmağında 10 marifet olan bir isim.

Ali Koç'un yeni işi belli oldu - Fotoğraf: 2
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Koç Holding'te önemli görevlerde bulunan Koç, 7 yıl da Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı yaptı.

Ali Koç'un yeni işi belli oldu - Fotoğraf: 3
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Fenerbahçe, Koç döneminde futbolda şampiyon olamadı. Ama kulüp mali açıdan çok iyi yerlere geldi.

Ali Koç'un yeni işi belli oldu - Fotoğraf: 4
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Ali Koç ayrıca diğer branşlara da yaptığı yatırımlarla Fenerbahçe'yi dünyanın en başarılı spor kulübü haline getirdi.

Ali Koç'un yeni işi belli oldu - Fotoğraf: 5
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Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı'ndan ayrıldıktan sonra da kulübün yanında oldu ve yaptığı astronomik bağışla dikkatleri çekti.

Ali Koç'un yeni işi belli oldu - Fotoğraf: 6
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Ali Koç, bunca işinin yanına bir iş daha ekledi. Ali Koç'un yeni işi belli oldu.

Ali Koç'un yeni işi belli oldu - Fotoğraf: 7
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Koç Holding'in yönetim kurulu başkanvekili olan Koç'un eşi Nevbahar Koç, geçtiğimiz nisan ayında House of Nulla markasını hayata geçirdi.

Ali Koç'un yeni işi belli oldu - Fotoğraf: 8
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Merhum Mustafa Koç'un eşi Caroline Koç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kurucusu olduğu Haremlique İstanbul ile House of Nulla'nın birlikte çalışacağını duyurdu.

Ali Koç'un yeni işi belli oldu - Fotoğraf: 9
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Ali Koç da işlerine bir yenisini daha ekledi. Koç, House of Nulla markasının ilk koleksiyonu olan "The Beautiful Darkness" serisine ait "Spice" isimli parfümün tanıtım yüzü oldu.

Ali Koç'un yeni işi belli oldu - Fotoğraf: 10
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Ali Koç'un desteğe devam edeceği, zaman zaman da tanıtımları sürdüreceği öğrenildi.

Ali Koç Fenerbahçe Koç Holding
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