Filenin Sultanları Almanya maçında çifte zafer kazandı: Santarelli'den itiraf! Maçın saati değişti
Filenin Sultanları Almanya'yı yenerek yarı finale kaldı. Ama bir zafer daha kazandı. Maç sonu Santarelli'den itiraf geldi. Milli takımın Sırbistan maçının saati değişti.
Türkiye'nin gururu Filenin Sultanları, Almanya'yı 3-1 yenerek Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale kaldı. Milliler sonuca 18-25, 25-22, 18-25, 22-25 biten setlerle gitti. Milliler Almanya'yı yenerken bir zafer daha kazandı.
Galibiyete rağmen A Milli Takım Başantrenörü Daniele Santarelli bir itirafta bulundu. Santarelli, maçtan sonra şu ifadeleri kullandı:
"Maçta biraz baskıyı hissettik. Ya kaybedeceksiniz ya da madalya şansına devam edeceksiniz, madalya için oynamaya devam edeceksiniz. Bugün açıkçası son set maça olan bakış açımızı biraz değiştirdi, biraz gerildik bence son sette. Ondan önceki setlerde daha yüksek farklı şekilde kazandık."
"Kazandığımız ilk iki sette Almanya'yı 18 sayıda tuttuk. Bizi zor duruma soktular, iyi bir maç oynadılar. Ama son set dediğim gibi biraz gerildik, genel olarak iyi bir maç oldu."
"Yarı finalde Sırbistan'la oynayacağız. Dört takım da hak ederek buraya geldi. Her takıma çok büyük saygımız var, Sırbistan'a da çok büyük saygımız var. İtalya şu anda dünyanın en iyi takımlarından bir tanesi çünkü her şeyi kazandılar. Polonya bizi yendi. Sırbistan da şu an çok komple bir takım durumunda. Sanırım takımlarında herhangi bir eksiklik yok. Onlar da buraya gelecekler ama bence bizim her rakibe karşı çok yüksek bir şansımız var. Eğer en iyi voleybolumuzu oynamaya devam edersek, eğer taraftarlar da bizi desteklemeye devam ederlerse herkesi yenebiliriz."
A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem ise Sırbistan karşılaşmasının zorlu geçeceğini söyledi. Eda Erdem şu ifadeleri kullandı:
"Bugün sahada güzel bir voleybol vardı. İki ekip de bence çok iyi mücadele etti. Öncelikle Almanya Milli Takımı'nı kutlamak istiyorum. Çok güzel bir voleybol oynadılar. Defansta özellikle çok dirençliydiler. Biz de Türkiye olarak ilk sete çok iyi başladık. Oyunumuzu ortaya koyduk. İkinci sette biraz enerjimiz düşse de set sonuna doğru aslında ritmimizi bulmaya başladık. Bu da üçüncü set için iyi bir sinyal oldu. Set sonunda ufak farklarla seti kaybettik ama üçüncü sette daha güçlü başlayan, daha hırslı olan bir Türkiye vardı."
"İki ekip de birbirini çok iyi tanıyor. Zaten ligimizde oynayan çok fazla oyuncuları var. Zorlu bir maç olacak çünkü Sırbistan buraları her zaman oynayan bir takım. Türkiye de artık öyle. Seyir zevki yüksek, kaliteli bir voleybol olacağına eminiz. Umarım iyi bir voleybol sahada ortaya koyarız ve maçtan galibiyetle ayrılan taraf biz oluruz."
"2-1 öne geçtikten sonra dördüncü sette zaman zaman oyunumuzda düşüşler olsa da saha içerisinde her zaman pozitif kalmaya çalışan bir takım vardı. Herkes sürekli iletişim halindeydi. Tebrik ediyorum takım arkadaşlarımı, teknik ekibi. Yedekten gelen arkadaşlarımızın çok güzel katkısı oldu. Tam bir takım oyunu oynadık bugün. Mutluyuz, bir hedef daha tamamlandı. Şimdi sırada Sırbistan var."
Hande Baladın ise "Şimdi yarı finalde Sırbistan ile karşılaşacağız. Onlar da çok iyi bir takıma ve çok kaliteli oyunculara sahipler. Eski takım arkadaşlarım da var. Onlarla Türkiye'de yeniden karşılaşacağımız için heyecanlıyız. Bakalım neler olacak göreceğiz" dedi.
Milli takım Almanya'yı yenerek yarı finale kalırken, bir zafer daha kazandı. Türkiye, Almanya karşısında aldığı galibiyetle Avrupa Şampiyonası'nda son 4 takım arasına kaldı. Bu sonuçla milli takım, 2027 Dünya Kupası'nda mücadele etme hakkını da garantiledi.
Statü gereği Avrupa Şampiyonası'nda "ilk 3 sırayı" alan takımlar 2027 Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edecek. Yarı finale yükselen 4 takım arasında yer alan İtalya, son şampiyon olduğu için 2027 Dünya Kupası'na doğrudan katılacak.
İtalya'nın organizasyona direkt gitmesi nedeniyle Dünya Kupasına katılmayı garantileyen Türkiye'nin yanı sıra 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde mücadele edecek Sırbistan ve Polonya da 2027 Dünya Kupası'nda yer alacak. Dünya Kupası, 20 Ağustos-5 Eylül 2027 tarihleri arasında ABD ve Kanada'da organize edilecek.
Milli takımın yarı finalde Sırbistan ile oynayacağı maçın saati değişti. Karşılaşmanın 19.00'dan 16.00'ya alındığı açıklandı. Türkiye-Sırbistan maçı 5 Eylül Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak. Yarı finalin diğer maçı aynı gün saat 19.00'da başlayacak.