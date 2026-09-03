15 yıldır aynı yere geliyordu: Adem Amca aradı, Yaren leylek artık yok

Bursa’da balıkçı 70 yaşındaki Adem Yılmaz ile dostluğu filme konu olan Yaren leylek, eşi Nazlı ile birlikte 15 yıldır konakladıkları Eskikaraağaç Leylek Köyü’ndeki yuvalarından Afrika’ya göç yolculuğunu başlattı. Adem Amca'dan ise hüzünlendiren telefon geldi. Adem Amca, "Gittiler artık" dedi.

15 YILDIR AYNI KÖYE DÖNÜYORDU

Türkiye’yi Avrupa Leylek Köyleri Birliği’nde temsil eden tek köy olan Bursa’nın Karacabey ilçesindeki Eskikaraağaç köyünde, balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren leyleğin dostluğu milyonlar tarafından ilgiyle takip edilen bir hikayeye dönüşmüştü.

Her göç döneminde köye gelen ve Adem Yılmaz’ın kayığına konan Yaren, 24 Şubat’ta 15’inci kez köyü ziyaret etti.

YAREN, NAZLI İLE YUVASINDA BULUŞTU

Yaren leylek, 10 Mart’ta ise göçten dönen eşi Nazlı ile yuvasında buluştu. Yaz boyunca Uluabat Gölü’nde balıkçı Adem Yılmaz’ın kayığına konarak beslenen Yaren leylek ile eşi Nazlı, köylülerin de ilgi odağı oldu.

YAVRULARINI BÜYÜTTÜKTEN SONRA YOLA ÇIKTILAR

Kuluçka dönemini tamamlayan Yaren ve Nazlı, yavrularını büyüttükten sonra göç için son hazırlıklarını yaptı. Sonbaharın yaklaşması ve hava sıcaklıklarının düşmeye başlamasıyla birlikte Yaren ve Nazlı, Afrika rotasındaki uzun yolculuklarına başladı.

ADEM AMCA’DAN HÜZÜNLENDİREN TELEFON GELDİ

Doğa fotoğrafçısı ve kuş gözlemcisi Alper Tüydeş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Yaren ve Nazlı’nın göç ettiğini duyurdu.

Tüydeş, saatlerce Yaren ve Nazlı’nın yeniden yuvaya dönmesini beklediklerini belirterek Adem Yılmaz’ın kendisini aradığını söyledi.

“Sabah 11.00’den beri tekrar yuvada görür müyüz diye bekledik. Belki geceyi başka direklerde geçirirler mi diye de ümit ettik. Ancak az önce Adem amca aradı. ‘Gittiler artık, kısmetse seneye’ dedi. Ayrı ayrı gelseler de giderken birlikte ayrılıyorlar yuvadan. Bu yıl ne güzel aynı kayıkta pozlar vermişlerdi. Ayrıca bu yıl köyün bütün leylekleri aynı gün gitmiş. Köy kahvesinde bu konuşulmuş. Hüzünlü bir eylüle giriş yapmış olduk böylece. Şimdi serinleyen sonbahar havasında güneye doğru kanat çırpacaklar günlerce. Geceleri uzaktan şehir ışıklarını izleyerek dallarda çatılarda uyuyup gündüzleri uçmaya devam edecekler. Şehirlerin, nehirlerin, göllerin üstünden süzülüp kim bilir ne zorlukları aşıp önce Afrika’ya ulaşacaklar. Sonra şubatta yine dönecekler. Geleneksel sözümüzü de paylaşımın sonuna ekliyorum; Tüyleri kadar ömürleri olsun bir çırpıda gitsinler, hemen gelsinler”

YAREN VE NAZLI BİRLİKTE GÖÇ ETTİ

Alper Tüydeş, Yaren ve Nazlı’nın ayrı ayrı gelmelerine rağmen köyden birlikte ayrıldıklarını belirtti.

Tüydeş ayrıca bu yıl köydeki bütün leyleklerin aynı gün göç ettiğini ve bu durumun köy kahvesinde de konuşulduğunu aktardı.

Yaren ve Nazlı’nın Afrika’ya ulaşmak için şehirlerin, nehirlerin ve göllerin üzerinden geçerek uzun bir yolculuk yapması bekleniyor. Tüydeş’in paylaşımına göre çiftin şubatta yeniden dönmesi bekleniyor. (AA)