Galatasaray'ın transfer planına Mourinho engeli! Dursun Özbek pes etmedi: İlle de alacak

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"Torreira’yı uzun zamandır hem sözlü hem fiziksel olarak taciz eden şahıs Galatasaray’ın şikâyeti üzerine tekrar tutuklandı. İlk olaylar başladığından bu yana Galatasaray’ın Torreira’ya tahsis ettiği, 7/24 yanında olan bir koruması da bulunuyor."