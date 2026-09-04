Galatasaray'ın transfer planına Mourinho engeli! Dursun Özbek pes etmedi: İlle de alacak
Galatasaray transferde ummadığı bir engelle karşılaştı. Planı Mourinho engelledi. Ama Dursun Özbek pes etmedi. İlle de alacak.
Galatasaray'da transfer çalışmalarında olup bitenler ortaya çıktı. Transferde planı Jose Mourinho engelledi. Ama başkan Dursun Özbek pes etmedi. İlle de alacak.
Sarı kırmızılı kulübü adım adım takip eden gazeteci Ali Naci Küçük, 343 Digital Youtube kanalında çarpıçı bilgiler aktardı. Salih Özcan'ın "Kaan Ayhan'dan farkı yok" denildiği için alınmadığını ileri sürdü ve şöyle devam etti:
"Galatasaray Yönetimi geç kaldığı için tepkiler oldu. Aral Şimşir yedek kalacağı için alınmadı, Jhon Duran maaşı sebebiyle alınmadı.
"Lucumi ile anlaşıldı fakat Lemina ile uzatılınca alınmadı, Pape Sarr kontenjan sebebiyle alınmadı."
"Galatasaray için sol stoper konusu hep eksikti. Abdülkerim Bardakcı inanılmaz bir istikrarla oynadı. Bence ligi kıran bir oyuncuydu fakat arkasında kimse yoktu. Bitshiabu bu konu için gayet uygun bir oyuncu."
"Galatasaray, Deniz Gül ve Leao'nun bonservislerini 4 taksitle ödeyecek. Galatasaray bu konuda rahat. Deniz Gül'ün 1 milyon Euro'luk bonusu da ligde gol kralı olursa devreye girecek."
"Leao'ya Kemerburgaz'da bir ev bakılıyor. Leao antrenmanlarda net bir fark koyuyormuş fakat henüz hazır değilmiş. Sporting maçında Leao geniş kadroda olacaktır."
"Torreira’yı uzun zamandır hem sözlü hem fiziksel olarak taciz eden şahıs Galatasaray’ın şikâyeti üzerine tekrar tutuklandı. İlk olaylar başladığından bu yana Galatasaray’ın Torreira’ya tahsis ettiği, 7/24 yanında olan bir koruması da bulunuyor."
"Galatasaray, Arda Okan Kurtulan ile ilgilendi fakat Göztepe'nin 8 milyon Euro'luk talebi ve takasa yanaşmamaları, transferi olumsuz anlamda bitirdi."
"Camavinga transferine sekte vuran kişi Jose Mourinho oldu. Galatasaray, Camavinga için en önemli adımı 3-0'lık Fenerbahçe derbisinde atmıştı. Menajeri maçı İstanbul'da izledi. Oyuncu ile facetime görüşme yapıldı, maaş konusunda bile anlaşılmıştı. Jose Mourinho oyuncunun gitmesine izin vermedi. Galatasaray, Camavinga'yı ocak ayına kadar takip etmeye devam edecek."