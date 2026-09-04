Son Dakika | Sinem Dedetaş'tan Üsküdar çağrısı

Üsküdar’da yenilenecek başkan vekili seçimi öncesinde meclis üyelerinin gözaltına alınması ve AKP’ye geçişler tartışma yarattı. Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, gelişmelerin ardından Üsküdarlılara seslendi.

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, belediye meclis üyelerinin gözaltına alınması ve bazı üyelerin AKP’ye geçmesinin ardından açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından “Başkan Sinem Dedetaş'tan Üsküdarlılar ve Tüm Kamuoyuna Mektup” başlığıyla bir yazı paylaşan Dedetaş, gözaltıların seçim öncesine denk gelmesine dikkat çekti.

“APAÇIK BİR PLANIN PARÇASI”

Dedetaş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Belediyemize yönelik 3 gözaltı daha. Hem de hepsi meclis üyesi! Üstelik bu 3 arkadaşımızın 2'si aynı zamanda İBB meclis üyesi. Belediye başkan vekilliği seçimlerine yapılan itiraz ile yenilenecek olan seçime 3 gün kala yapılan bu gözaltıların tesadüf olmadığını biliyoruz. Apaçık bir planın parçası.”

Millet iradesine gösterilen saygının siyasi tercihlere göre değişmemesi gerektiğini belirten Dedetaş, seçmenlerin belediye yönetimini görev süresinin sonunda değerlendirmesi gerektiğini vurguladı.

Dedetaş, müdahaleler yaşanmasaydı Üsküdarlıların yapılan ve yapılamayan çalışmaları değerlendirerek yeniden karar vereceğini ifade etti. Açıklamasında, “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” sözlerine yer verdi.

VAATLERİN YÜZDE 70’İNİN GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİNİ SÖYLEDİ

Görevde bulunduğu 2 yıl 4 aylık sürede seçim vaatlerinin yüzde 70’inin hayata geçirildiğini belirten Dedetaş, vaatler arasında bulunmayan ancak ihtiyaç hâline gelen birçok çalışmanın da tamamlandığını kaydetti.

Üsküdar tarihinde ilk kez bir kadının belediye başkanı seçildiğini hatırlatan Dedetaş, kendisine gösterilen güvene, “Umarım sevginize ve güveninize layık olurum, Allah mahcup etmesin.” sözleriyle karşılık verdiğini aktardı.

ÜÇ KADIN BAŞKAN YARDIMCISININ YAŞADIKLARINI ANLATTI

Belediyenin üst yönetiminde kadın-erkek eşitliğini gözettiğini belirten Dedetaş, üç kadın başkan yardımcısının görev aldığını hatırlattı.

Başkan Yardımcısı Filiz Deveci’nin 30 yılı aşkın süredir devlet memuru olduğunu belirten Dedetaş, Deveci’nin Üsküdar’daki kentsel dönüşümün önünü açacak planlama çalışmalarını yürüttüğünü ifade etti. Dedetaş, Deveci’nin durumunu, “Ödülü mü? 4 aydır tutuklu.” sözleriyle anlattı.

Başkan Yardımcısı Cansu Yılmaz’ın ise belediye çalışanlarının sendikal hakları ve iş barışının sağlanması için çalışmalar yürüttüğünü kaydetti. Dedetaş, Yılmaz’ın eşinin İBB soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından üç yaşındaki çocuğunun tek ebeveyni kaldığı gerekçesiyle başkan yardımcılığı görevinden ayrılmak zorunda kaldığını belirtti.

AMİNE CANSU ÇELİK SEÇİMDE OY KULLANAMAYACAK

Üsküdar ve İBB Meclisi Üyesi Amine Cansu Çelik’in iki yıldır siyasi başkan yardımcılığı yaptığını belirten Dedetaş, Çelik’in sağlık, iş yeri ruhsatları ile Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünden sorumlu olduğunu aktardı.

Çelik’in ücretsiz HPV aşısı, Anne-Bebek Taksi, Psikolojik Danışmanlık Merkezi ve ücretsiz sünnet şölenleri gibi projelerde görev aldığını söyleyen Dedetaş, şunları kaydetti:

“Bu başarıların ödülü mü? Şu an Vatan Emniyet'te gözaltında. Cumartesi yapılacak Başkan Vekilliği seçiminde oy kullanamayacak.”

Dedetaş, seçilmiş olmanın kimseye suç işleme hakkı vermediğini ancak suçu kanıtlanmayan kişilerin siyasi hesaplarla mağdur edilemeyeceğini belirtti:

“Hiçbir başarı ya da seçilmişlik suç işleme özgürlüğü getirmez. Fakat suçu olmayan veya ispatlanamayan kimse de sırf siyasi hesaplar sebebiyle bu denli haksızlığa maruz bırakılamaz. Yoksa bırakılabilir mi? Bu karar da sizin.”

KIZ ÇOCUKLARININ “BELEDİYE BAŞKANI” HAYALİNE DİKKAT ÇEKTİ

Dedetaş, çocuklara meslekleri tanıtan bir işletmenin yöneticileriyle yaptığı görüşmeyi de anlattı. Yöneticilerin, Dedetaş’ın seçilmesinin ardından kız çocuklarından ilk kez “belediye başkanı olmak istiyorum” yanıtını almaya başladıklarını söylediğini aktardı.

Bunun kadınların siyasetteki temsili açısından önemli olduğunu vurgulayan Dedetaş, yaşanan gelişmelerin kız çocuklarının gelecek hayallerini nasıl etkileyeceğinin düşünülmesi gerektiğini belirtti.

“TARİH ALTIN HARFLERLE YAZACAK”

Üsküdar Belediye Meclisinde başkan vekili seçiminin ikinci kez yapılacağını hatırlatan Dedetaş, mektubunu şu sözlerle tamamladı:

“Yarın Üsküdar için çok önemli bir gün. Belediye Meclisi'nde ikinci kez başkan vekilliği seçimi gerçekleştirilecek. Unutmayalım ki, seçimde onurlu duracak meclis üyelerini tarih altın harflerle yazacak.”