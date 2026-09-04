40 derece sıcakta dağlara seriyorlar: Haftada 200 ton üretilip tüm dünyaya gönderiliyor

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Gaziantep'in kurutmalıklardaki üstünlüğünü nemsiz iklime bağlayan Erdoğan, kentte üretilen kurutmalıkların raf ömrünün rakip illere göre daha uzun olduğunu vurguladı. Erdoğan, "Aydın ilinde de kurutmalıklar çok ancak Gaziantep gibi değil. Gaziantep'te nem olmadığı için kurutmalıklar asla nemli kalmıyor, raf ömrü uzuyor" diye konuştu.

(DHA)