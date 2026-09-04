40 derece sıcakta dağlara seriyorlar: Haftada 200 ton üretilip tüm dünyaya gönderiliyor
Gaziantep'in yüksek tepelerinde 40 derece sıcaklıkta kurutulan biber ve patlıcanlar, kadınların oyma işlemiyle ev ekonomisine ek gelir sağlıyor.
Gaziantep'in yüksek tepelerinde 40 dereceyi bulan sıcaklıkta kurutulan dolmalık biber ve patlıcanlar, haftalık 200 tona varan üretimle Türkiye'nin dört bir yanına ve gurbetçilerin yaşadığı ülkelere ulaştırılıyor.
Gaziantep'te kış sofralarının vazgeçilmezi dolmalık sebzeler için kurutma sezonu başladı. Hasadı tamamlanan biber ve patlıcanlar, mahallelerde kadınlar tarafından oyulduktan sonra iplere dizilip kentin dağlık alanlarındaki özel kurutma sahalarına taşınıyor.
Kurutmalık üreticisi Adem Erdoğan, sürecin mahallelerde başladığını anlattı. Biber ve patlıcanların oyma işlemini kadınların aileleriyle birlikte yaptığını belirten Erdoğan, bu işin ev ekonomisine katkı sağladığını vurguladı. Oyma işlemi tamamlanan sebzeler üçgen ahşap iskelelere asılmak üzere yüksek tepelere taşınıyor.
Erdoğan, "Kurutmalıklarımız bize hem Gaziantep'ten hem başka illerden geliyor. Mahallelerde kadınlar aileleriyle birlikte biber ve patlıcanların oyma işlemlerini yapıyorlar. Bu işi yapan kadınlar için de evlerine ek gelir kaynağı oluyor. Bir nevi istihdam sağlanıyor diyebiliriz" dedi.
Erdoğan, kurutma alanının ürünün kalitesini doğrudan belirlediğini söyledi. Dağlık ve rüzgarlı tepeler bilinçli olarak tercih ediliyor. Nem kalan ürünlerin bozulmaya uğradığını belirten Erdoğan, alçak alanlarda kurutma yapıldığında sebzelerde akma sorunu yaşandığını aktardı.
Erdoğan, "Dağlık ve yüksek bir alan. Hem sıcak hem rüzgar esiyor. Bu durum da ürünler üzerinde nem bırakmıyor. Basık alanlarda yapmış olsak bu kurutmalıklarda akma olacaktır" diye konuştu.
20 yıldır eşi ve çocuklarıyla kurutmalık üreten Erdoğan, sezonda haftada 100 ila 200 ton arasında sebze serdiklerini söyledi. 4,5 ay süren sezonda sabah 6'da başlayan mesai bazı günler gece yarısına kadar uzanıyor. Erdoğan, "Çok aşırı sıcak burası. Yorucu bir iş ve her insan yapamaz" dedi.
Kurutma alanında çalışanlar ip hesabıyla ücret alıyor. 20 ip ürün dizmenin karşılığı 100 lira olan sahada bir işçi günde 2 bin lira civarında kazanabiliyor. Erdoğan, sıcak nedeniyle işçi bulmakta zorlandıklarını belirtti.
Gaziantep'in kurutmalıklardaki üstünlüğünü nemsiz iklime bağlayan Erdoğan, kentte üretilen kurutmalıkların raf ömrünün rakip illere göre daha uzun olduğunu vurguladı. Erdoğan, "Aydın ilinde de kurutmalıklar çok ancak Gaziantep gibi değil. Gaziantep'te nem olmadığı için kurutmalıklar asla nemli kalmıyor, raf ömrü uzuyor" diye konuştu.
(DHA)