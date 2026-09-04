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Halk TV Türkiye 40 derece sıcakta dağlara seriyorlar: Haftada 200 ton üretilip tüm dünyaya gönderiliyor

40 derece sıcakta dağlara seriyorlar: Haftada 200 ton üretilip tüm dünyaya gönderiliyor

Gaziantep'in yüksek tepelerinde 40 derece sıcaklıkta kurutulan biber ve patlıcanlar, kadınların oyma işlemiyle ev ekonomisine ek gelir sağlıyor.

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40 derece sıcakta dağlara seriyorlar: Haftada 200 ton üretilip tüm dünyaya gönderiliyor - Fotoğraf: 1
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Gaziantep'in yüksek tepelerinde 40 dereceyi bulan sıcaklıkta kurutulan dolmalık biber ve patlıcanlar, haftalık 200 tona varan üretimle Türkiye'nin dört bir yanına ve gurbetçilerin yaşadığı ülkelere ulaştırılıyor.

40 derece sıcakta dağlara seriyorlar: Haftada 200 ton üretilip tüm dünyaya gönderiliyor - Fotoğraf: 2
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Gaziantep'te kış sofralarının vazgeçilmezi dolmalık sebzeler için kurutma sezonu başladı. Hasadı tamamlanan biber ve patlıcanlar, mahallelerde kadınlar tarafından oyulduktan sonra iplere dizilip kentin dağlık alanlarındaki özel kurutma sahalarına taşınıyor.

40 derece sıcakta dağlara seriyorlar: Haftada 200 ton üretilip tüm dünyaya gönderiliyor - Fotoğraf: 3
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Kurutmalık üreticisi Adem Erdoğan, sürecin mahallelerde başladığını anlattı. Biber ve patlıcanların oyma işlemini kadınların aileleriyle birlikte yaptığını belirten Erdoğan, bu işin ev ekonomisine katkı sağladığını vurguladı. Oyma işlemi tamamlanan sebzeler üçgen ahşap iskelelere asılmak üzere yüksek tepelere taşınıyor.

40 derece sıcakta dağlara seriyorlar: Haftada 200 ton üretilip tüm dünyaya gönderiliyor - Fotoğraf: 4
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Erdoğan, "Kurutmalıklarımız bize hem Gaziantep'ten hem başka illerden geliyor. Mahallelerde kadınlar aileleriyle birlikte biber ve patlıcanların oyma işlemlerini yapıyorlar. Bu işi yapan kadınlar için de evlerine ek gelir kaynağı oluyor. Bir nevi istihdam sağlanıyor diyebiliriz" dedi.

40 derece sıcakta dağlara seriyorlar: Haftada 200 ton üretilip tüm dünyaya gönderiliyor - Fotoğraf: 5
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Erdoğan, kurutma alanının ürünün kalitesini doğrudan belirlediğini söyledi. Dağlık ve rüzgarlı tepeler bilinçli olarak tercih ediliyor. Nem kalan ürünlerin bozulmaya uğradığını belirten Erdoğan, alçak alanlarda kurutma yapıldığında sebzelerde akma sorunu yaşandığını aktardı.

40 derece sıcakta dağlara seriyorlar: Haftada 200 ton üretilip tüm dünyaya gönderiliyor - Fotoğraf: 6
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Erdoğan, "Dağlık ve yüksek bir alan. Hem sıcak hem rüzgar esiyor. Bu durum da ürünler üzerinde nem bırakmıyor. Basık alanlarda yapmış olsak bu kurutmalıklarda akma olacaktır" diye konuştu.

40 derece sıcakta dağlara seriyorlar: Haftada 200 ton üretilip tüm dünyaya gönderiliyor - Fotoğraf: 7
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20 yıldır eşi ve çocuklarıyla kurutmalık üreten Erdoğan, sezonda haftada 100 ila 200 ton arasında sebze serdiklerini söyledi. 4,5 ay süren sezonda sabah 6'da başlayan mesai bazı günler gece yarısına kadar uzanıyor. Erdoğan, "Çok aşırı sıcak burası. Yorucu bir iş ve her insan yapamaz" dedi.

40 derece sıcakta dağlara seriyorlar: Haftada 200 ton üretilip tüm dünyaya gönderiliyor - Fotoğraf: 8
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Kurutma alanında çalışanlar ip hesabıyla ücret alıyor. 20 ip ürün dizmenin karşılığı 100 lira olan sahada bir işçi günde 2 bin lira civarında kazanabiliyor. Erdoğan, sıcak nedeniyle işçi bulmakta zorlandıklarını belirtti.

40 derece sıcakta dağlara seriyorlar: Haftada 200 ton üretilip tüm dünyaya gönderiliyor - Fotoğraf: 9
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Gaziantep'in kurutmalıklardaki üstünlüğünü nemsiz iklime bağlayan Erdoğan, kentte üretilen kurutmalıkların raf ömrünün rakip illere göre daha uzun olduğunu vurguladı. Erdoğan, "Aydın ilinde de kurutmalıklar çok ancak Gaziantep gibi değil. Gaziantep'te nem olmadığı için kurutmalıklar asla nemli kalmıyor, raf ömrü uzuyor" diye konuştu.

(DHA)

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