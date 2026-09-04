Bursaspor maçında taçtan ofsayt kararı vermişti: MHK apar topar geri çekti

TFF 1. Lig'in 5. haftasında Bursaspor, sahasında İstanbulspor'u ağırladı.

Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanan mücadele, ev sahibinin 4-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Mücadeleye hakem Ayberk Demirbaş'ın skandal kararı damga vurdu.

TAÇTAN OFSAYT KARARI VERDİ

Karşılaşmanın 57. dakikasında, İstanbulspor rakip yarı alanın sol kanadından taç atışıyla oyunu yeniden başlattı. Taç atışının ardından gelişen konuk ekip atağında yardımcı hakemin uyarısıyla oyunu durduran hakem Ayberk Demirbaş, ofsayt kararı verdi.

Ancak verilen bu karar büyük şaşkınlık yarattı. Futbol oyun kurallarına göre taç atışından doğrudan ofsayt kararı verilememesine rağmen bu yönde düdük çalınması, karşılaşmanın en çok konuşulan anlarından biri oldu.

MHK HAREKETE GEÇTİ: APAR TOPAR GERİ ÇEKİLDİ

Bursaspor-İstanbulspor maçının hakemi Ayberk Demirbaş, Süper Lig'in 5. haftasında 6 Eylül Pazar günü Çorum FK - Eyüpspor maçının 4. hakemi olarak atanmıştı.

Olaya el atan Merkez Hakem Kurulu (MHK), Ayberk Demirbaş yerine Direnç Tonusluoğlu'nun atandığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, ''Süper Lig'in 4. haftasında 6 Eylül Pazar günü saat 17.00'de Arca Çorum FK ile Eyüpspor arasında oynanacak müsabakada dördüncü hakem değişikliğine gidilmiştir. Ayberk Demirbaş'ın yerine Direnç Tonusluoğlu görevlendirilmiştir.'' ifadeleri kullanıldı.