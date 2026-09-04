Anderson Talisca imzayı attı: Forma numarası belli oldu

Fenerbahçe'nin sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiği Anderson Talisca, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Jazira'ya transfer oldu.

Brezilyalı yıldız, kendisini Al Jazira'ya bağlayan sözleşmeyi resmen imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Resmi olarak... Abu Dabi'nin gururu, Brezilyalı yıldız Anderson Talisca'yı kadrosuna kattı.'' ifadeleri yer aldı.

FORMA NUMARASI DA BELLİ OLDU

Anderson Talisca, Al Jazira'da 94 numaralı formayı giyecek.

TALISCA'NIN FENERBAHÇE KARİYERİ

Fenerbahçe formasıyla toplam 75 resmi karşılaşmaya çıkan Talisca, bu maçlarda 44 gol ve 7 asistlik performans ortaya koydu. Brezilyalı yıldız, özellikle gol yollarındaki etkinliğiyle takımının hücum hattında önemli bir rol üstlendi.

Talisca, sarı-lacivertli formayla 2025-26 sezonunda tüm kulvarlarda 45 maça çıkarken 27 gol ve 5 asist kaydetti. Süper Lig'de 19 kez fileleri havalandıran deneyimli oyuncu, Avrupa Ligi'nde 4, Türkiye Kupası'nda 3 ve Şampiyonlar Ligi elemelerinde 1 gol attı.

Fenerbahçe kariyerinde üç kez hat-trick yapan Talisca, Trabzonspor, Başakşehir ve Avrupa Ligi'nde Brann karşısında üçer gollü performanslara imza attı. Böylece kısa sayılabilecek Fenerbahçe macerasını yüksek gol ortalamasıyla tamamladı.