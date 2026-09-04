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Filenin Sultanları'nın maç saati neden değişti? Türkiye Sırbistan saat kaçta hangi kanalda

Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde Sırbistan ile oynayacak olan Filenin Sultanları'nın maç saatinin değişme nedeni belli oldu. Türkiye Sırbistan saat kaçta hangi kanalda?

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Filenin Sultanları'nın maç saati neden değişti? Türkiye Sırbistan saat kaçta hangi kanalda - Fotoğraf: 1
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Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya'yı 3-1 yenerek yarı finale çıktı.

Filenin Sultanları'nın maç saati neden değişti? Türkiye Sırbistan saat kaçta hangi kanalda - Fotoğraf: 2
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Milli takım, yarı finalde şampiyonanın favorilerinden olan Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

Filenin Sultanları'nın maç saati neden değişti? Türkiye Sırbistan saat kaçta hangi kanalda - Fotoğraf: 3
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Yarı finaldeki 4 takımın başantrenörleri ve kaptanları bir araya gelerek medyanın sorularını yanıtladı.

Filenin Sultanları'nın maç saati neden değişti? Türkiye Sırbistan saat kaçta hangi kanalda - Fotoğraf: 4
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Filenin Sultanları'nın başantrenörü Daniele Santarelli burada yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Filenin Sultanları'nın maç saati neden değişti? Türkiye Sırbistan saat kaçta hangi kanalda - Fotoğraf: 5
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"Açıkçası evimizde oynamak güzel bir baskı yaratıyor, harika bir duygu. Ayrıcalıklar veya geçmiş hakkında çok fazla düşünmek istemiyorum. Bugüne, şu ana odaklanmalıyız. Şu an ise dünyadaki en iyi takımlardan birine karşı oynayacağımız sıradaki maçtan ibaret."

Filenin Sultanları'nın maç saati neden değişti? Türkiye Sırbistan saat kaçta hangi kanalda - Fotoğraf: 6
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"Şu ana kadar yaptıklarımızın iyi olduğunu çok iyi biliyoruz; mükemmel olmasa da iyiydi. Benim açımdan önemli maçların olduğu zorlu bir grup süreci geçirdik. Zorlandık, acı çektik; bu da gelecek için oldukça önemli. Çünkü bana göre zorlu maçlar oynamak, çok büyük takımlara karşı mücadele etmek ve zorlanmak iyidir; kendimizi ancak bu şekilde geliştirebiliriz."

Filenin Sultanları'nın maç saati neden değişti? Türkiye Sırbistan saat kaçta hangi kanalda - Fotoğraf: 7
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"VNL'de yaptıklarımız artık geride kaldı, bunu düşünemeyiz. Farklı bir anlayışla yeniden başladık, biraz daha geliştik, iniş çıkışlarımız oldu. Sırbistan'a veya diğer takımlara karşı oynamanın zor olacağını biliyoruz çünkü bu iniş çıkışlar sahaya yansıyabilir."

Filenin Sultanları'nın maç saati neden değişti? Türkiye Sırbistan saat kaçta hangi kanalda - Fotoğraf: 8
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"Çok güçlü kalmalıyız; var olmasa bile neredeyse kusursuz bir maç çıkarmalıyız. Çünkü onlar iyi, biz iyiyiz, diğer takımlar da çok iyi. Bence şu anda en iyi takımlar yarı finale yükseldi ve her maç Türkiye için, taraftarlar için, herkes için gerçek bir gösteri olacak."

Filenin Sultanları'nın maç saati neden değişti? Türkiye Sırbistan saat kaçta hangi kanalda - Fotoğraf: 9
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Filenin Sultanları'nın Sırbistan maçı saat 19.00'da başlayacaktı. Ancak saat 16.00'ya alındı. Maçın saatinin neden değiştirildiği belli oldu.

Filenin Sultanları'nın maç saati neden değişti? Türkiye Sırbistan saat kaçta hangi kanalda - Fotoğraf: 10
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TVF, resmi makamların onayını alıp, aynı gün 20.00'de Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi olması sebebiyle CEV'den böyle bir talepte bulundu. Bu talep kabul edildi. Türkiye - Sırbistan maçı yarın saat 16.00'da başlayacak ve TRT 1'den canlı olarak ekrana gelecek.

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