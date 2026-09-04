Filenin Sultanları'nın maç saati neden değişti? Türkiye Sırbistan saat kaçta hangi kanalda

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"Çok güçlü kalmalıyız; var olmasa bile neredeyse kusursuz bir maç çıkarmalıyız. Çünkü onlar iyi, biz iyiyiz, diğer takımlar da çok iyi. Bence şu anda en iyi takımlar yarı finale yükseldi ve her maç Türkiye için, taraftarlar için, herkes için gerçek bir gösteri olacak."