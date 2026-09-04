Filenin Sultanları'nın maç saati neden değişti? Türkiye Sırbistan saat kaçta hangi kanalda
Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde Sırbistan ile oynayacak olan Filenin Sultanları'nın maç saatinin değişme nedeni belli oldu. Türkiye Sırbistan saat kaçta hangi kanalda?
Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya'yı 3-1 yenerek yarı finale çıktı.
Milli takım, yarı finalde şampiyonanın favorilerinden olan Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.
Yarı finaldeki 4 takımın başantrenörleri ve kaptanları bir araya gelerek medyanın sorularını yanıtladı.
Filenin Sultanları'nın başantrenörü Daniele Santarelli burada yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Açıkçası evimizde oynamak güzel bir baskı yaratıyor, harika bir duygu. Ayrıcalıklar veya geçmiş hakkında çok fazla düşünmek istemiyorum. Bugüne, şu ana odaklanmalıyız. Şu an ise dünyadaki en iyi takımlardan birine karşı oynayacağımız sıradaki maçtan ibaret."
"Şu ana kadar yaptıklarımızın iyi olduğunu çok iyi biliyoruz; mükemmel olmasa da iyiydi. Benim açımdan önemli maçların olduğu zorlu bir grup süreci geçirdik. Zorlandık, acı çektik; bu da gelecek için oldukça önemli. Çünkü bana göre zorlu maçlar oynamak, çok büyük takımlara karşı mücadele etmek ve zorlanmak iyidir; kendimizi ancak bu şekilde geliştirebiliriz."
"VNL'de yaptıklarımız artık geride kaldı, bunu düşünemeyiz. Farklı bir anlayışla yeniden başladık, biraz daha geliştik, iniş çıkışlarımız oldu. Sırbistan'a veya diğer takımlara karşı oynamanın zor olacağını biliyoruz çünkü bu iniş çıkışlar sahaya yansıyabilir."
"Çok güçlü kalmalıyız; var olmasa bile neredeyse kusursuz bir maç çıkarmalıyız. Çünkü onlar iyi, biz iyiyiz, diğer takımlar da çok iyi. Bence şu anda en iyi takımlar yarı finale yükseldi ve her maç Türkiye için, taraftarlar için, herkes için gerçek bir gösteri olacak."
Filenin Sultanları'nın Sırbistan maçı saat 19.00'da başlayacaktı. Ancak saat 16.00'ya alındı. Maçın saatinin neden değiştirildiği belli oldu.
TVF, resmi makamların onayını alıp, aynı gün 20.00'de Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi olması sebebiyle CEV'den böyle bir talepte bulundu. Bu talep kabul edildi. Türkiye - Sırbistan maçı yarın saat 16.00'da başlayacak ve TRT 1'den canlı olarak ekrana gelecek.