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Halk TV Türkiye Poşet poşet getirip doğaya saldılar: Hayırlı olsun

Poşet poşet getirip doğaya saldılar: Hayırlı olsun

Amasya'nın Merkez ilçesine bağlı Ziyaret beldesindeki gölete poşet poşet getirilen 100 bin sazan balığı yavrusu bırakıldı. Ziyaret Belediye Başkanı Ahmet Kemal Dayıoğlu "Göletimize salınan balıkların hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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Poşet poşet getirip doğaya saldılar: Hayırlı olsun

Amasya'nın Merkez ilçesine bağlı Ziyaret beldesinde poşetler içinde gölete getirilen 100 bin sazan balığı yavrusu, suya bırakılarak doğal yaşama kazandırıldı.

Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen balıklandırma çalışmaları kapsamında gölete bırakılan yavru sazanlarla su ürünleri varlığının artırılması, doğal yaşamın desteklenmesi ve su ekosisteminin korunmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

Poşet poşet getirip doğaya saldılar: Hayırlı olsun - Resim : 1

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Ziyaret Belediye Başkanı Ahmet Kemal Dayıoğlu, yürütülen çalışmanın belde açısından önemli olduğunu belirtti.

Poşet poşet getirip doğaya saldılar: Hayırlı olsun - Resim : 3

"BELDEMİZE VE HEMŞEHRİLERİMİZE HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM"

Doğal yaşamın korunmasının öncelikleri arasında yer aldığını ifade eden Dayıoğlu, "Bu anlamlı çalışma dolayısıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Göletimize salınan balıkların beldemize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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