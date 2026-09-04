4 Eylül burç yorumları: Yeniay öncesinde zihnimiz berraklaşıyor

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Bugün sabah saat 10:52'de gerçekleşen Son Dördün evresiyle birlikte gökyüzünde Başak burcundaki Güneş, İkizler burcundaki Ay ile kare açı yapıyor ve zihnimizde adeta bir farkındalık dalgası estiriyor. Son dönemde yaşadığımız aydınlanmaları geride bırakıp neyin bizim için çalışan, neyin ise tıkanıklık yaratan bir unsur olduğunu net bir şekilde görmeye başlıyoruz.

Önümüzdeki hafta taçlanacak Yeniay'a doğru ilerlerken, sıfırdan büyük adımlar atmak yerine elimizde yarım kalan işleri tamamlamak, detayları gözden geçirmek ve eksikleri bitirmek için harika bir süreçteyiz.

Ay tüm gün İkizler burcundaki seyrini sürdürerek zihnimizi sürekli aktif tutuyor. Özellikle sabah saatlerinde evimizi ve kişisel alanımızı çekip çevirirken oldukça mantıklı, bilgece ve olaylara dışarıdan bakan objektif bir duruş sergiliyoruz.