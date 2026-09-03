Fenerbahçe'ye 10 numara transfer: Cihan Kamer uçağa bindi

Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Cihan Kamer'in geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada işaret ettiği transfer hedefi netlik kazandı. Kamer'in kanatlarda da forma giyebilen bir 10 numara transferi yapabileceklerini belirtmesinin ardından sarı-lacivertlilerin gündemindeki ismin Sunderland forması giyen Chemsdine Talbi olduğu ortaya çıktı.

U23 UYGUN 10 NUMARA ARAYIŞI SÜRÜYOR

Fenerbahçe'de devam eden transfer çalışmaları kapsamında kulübün öncelikli hedeflerinden birinin U23 kategorisine uygun, hem orta sahada hem de kanatlarda oynayabilecek esnek bir oyuncu profili olduğu biliniyor.

SUNDERLAND'İN GENÇ YILDIZI GÜNDEMDE

İngiliz spor yayın kuruluşu Sky Sport'un haberine göre Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Sunderland forması giyen 21 yaşındaki Faslı futbolcu Chemsdine Talbi için devrede. Haberde ayrıca oyuncunun Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad ile de görüşmeler yürüttüğü, bu süreçte Galatasaray'ın da Talbi'yi transfer gündemine aldığı belirtiliyor.

AVRUPA LİGİ KADROSUNDA YER ALMADI

Talbi'nin Al-Ittihad ile sürdürdüğü görüşmeler nedeniyle Sunderland'in oyuncuyu UEFA Avrupa Ligi kadrosuna dahil etmediği aktarıldı.

SUNDERLAND GEÇEN SEZON 20 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ

Sunderland, Chemsdine Talbi'yi geçtiğimiz sezon başında Club Brugge'dan 20 milyon Euro karşılığında transfer etmiş ve oyuncuyla 5 yıllık bir sözleşmeye imza atmıştı.

2025-26 SEZONUNDA DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS

Genç Faslı futbolcu, 2025-26 sezonunda İngiltere Premier Lig'de 28 karşılaşmada forma giyerek toplam 1564 dakika sahada kaldı. Bu süre zarfında 4 gol ve 2 asistlik bir katkı sağlayan Talbi, sergilediği performansla farklı kulüplerin radarına girmeyi başardı.