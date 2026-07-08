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Halk TV Türkiye Bakanlık bin tanesini cam tüplerden doğaya saldı: Büyük savaşı başlattı

Bakanlık bin tanesini cam tüplerden doğaya saldı: Büyük savaşı başlattı

Giresun'un Tirebolu ilçesinde kahverengi kokarcayla mücadele amacıyla cam tüplerin içindeki 1000 samuray arısını doğaya salındı.

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Giresun'un Tirebolu ilçesinde, tarım ürünlerine zarar veren kahverengi kokarcaya karşı mücadele kapsamında cam tüplerde muhafaza edilen 1000 samuray arısı doğaya salındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Ersin Dilber, ilçenin Karademir köyünde düzenlenen programda, kahverengi kokarca zararlısına karşı mücadeleyi vatandaşlarla işbirliği içinde sürdürdüklerini söyledi.

Bakanlık bin tanesini cam tüplerden doğaya saldı: Büyük savaşı başlattı - Resim : 1
Kahverengi kokarca

Dilber, kahverengi kokarcanın ülkede 2017'de görüldüğünü belirterek, "Bakanlığımızın hazırladığı eylem planı kapsamında, kışlak alanlarda mücadeleyi önceleyen bir çalışma başlattık. 2023 yılında Türkiye'de ilk defa kahverengi kokarcanın doğal düşmanı olan samuray arısı üretmeye başladık. O yıl için 240 bin civarında doğal düşmanları doğaya saldık." dedi.

Bakanlık bin tanesini cam tüplerden doğaya saldı: Büyük savaşı başlattı - Resim : 2

BİN TANESİ CAM TÜPLERDEN DOĞAYA SALINDI

Her yıl samuray arısı üretiminin arttığına işaret eden Dilber, yıllık üretimin yaklaşık 1,6 milyona ulaştığını vurguladı. Kahverengi kokarcayla mücadelede sadece samuray arısı ya da kışlak ilaçlanmanın yeterli olmayacağının altını çizen Dilber, "Bakanlığımız imkanlarıyla doğada sülün ve keklik gibi doğal böcek yiyici türlerin popülasyonunu destekleyici çalışma takvimi yürüttük." diye konuştu.

Dilber ve beraberindekiler, konuşmaların ardından cam tüplerin içindeki 1000 samuray arısını doğaya saldı. (AA)

Bakanlık bin tanesini cam tüplerden doğaya saldı: Büyük savaşı başlattı - Resim : 3

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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