Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Japonya burası işte Filenin Sultanları: Vargas Hande Zehra direnemedi Polonya

Japonya burası işte Filenin Sultanları: Vargas Hande Zehra direnemedi Polonya

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Japonya'daki 2026 Milletler Ligi'nin 3. haftasında ilk maçında karşılaştığı güçlü rakibi Polonya'yı yıktı da geçti.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Japonya burası işte Filenin Sultanları: Vargas Hande Zehra direnemedi Polonya - Fotoğraf: 1
1 7

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 Voleybol Milletler Ligi (VNL)'nin üçüncü haftasında Japonya'nın Osaka kentindeki ilk maçında Polonya ile karşı karşıya geldi. İlk iki haftayı 6 galibiyet, 15 puanla 6. sırada tamamlayan Filenin Sultanları, üçüncü haftaya fırtına gibi girdi.

Japonya burası işte Filenin Sultanları: Vargas Hande Zehra direnemedi Polonya - Fotoğraf: 2
2 7

İlk sete üstün başlayan Filenin Sultanları, Polonya'nın karşılık vermesiyle zorlandı. Ancak ilk seti 27-25 kazanmayı başardı. Melissa Vargas, ilk sette aldığı 9 sayıyla parladı. Sined Jack Kısal ve Zehra Güneş de bloklarıyla öne çıktı.

Japonya burası işte Filenin Sultanları: Vargas Hande Zehra direnemedi Polonya - Fotoğraf: 3
3 7

İkinci sette ülkemizde de oynayan Stysiak'ın çabalarıyla Polonya 25-20'yle durumu 1-1'e getirdi.

Japonya burası işte Filenin Sultanları: Vargas Hande Zehra direnemedi Polonya - Fotoğraf: 4
4 7

Ancak sonraki sette yeniden toparlandık. Rakibe şans tanımadık. Hande Baladın'ın da oyuna girmesi, Vargas ve Zehra'nın katkıları 25-19 seti kazanmamızı sağladı.

Japonya burası işte Filenin Sultanları: Vargas Hande Zehra direnemedi Polonya - Fotoğraf: 5
5 7

Son seti de aynı skorla kazanan milliler, sahadan 3-1 galip ayrıldı. Sakatlıktan çıkan Zehra da ilk maçında yıldızlaştı.

Japonya burası işte Filenin Sultanları: Vargas Hande Zehra direnemedi Polonya - Fotoğraf: 6
6 7

Millilerimizin sonraki maçları şöyle:
10 Temmuz 2026
07:00 ABD-Türkiye (TRT Spor/S Sport/ S Sport Plus)

Japonya burası işte Filenin Sultanları: Vargas Hande Zehra direnemedi Polonya - Fotoğraf: 7
7 7

11 Temmuz 2026
13:20 Japonya-Türkiye (TRT Spor/S Sport/ S Sport Plus)
12 Temmuz 2026
09:30 Tayland-Türkiye (TRT Spor/S Sport/ S Sport Plus)

Filenin Sultanları Japonya Polonya
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro