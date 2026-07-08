Japonya burası işte Filenin Sultanları: Vargas Hande Zehra direnemedi Polonya
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Japonya'daki 2026 Milletler Ligi'nin 3. haftasında ilk maçında karşılaştığı güçlü rakibi Polonya'yı yıktı da geçti.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 Voleybol Milletler Ligi (VNL)'nin üçüncü haftasında Japonya'nın Osaka kentindeki ilk maçında Polonya ile karşı karşıya geldi. İlk iki haftayı 6 galibiyet, 15 puanla 6. sırada tamamlayan Filenin Sultanları, üçüncü haftaya fırtına gibi girdi.
İlk sete üstün başlayan Filenin Sultanları, Polonya'nın karşılık vermesiyle zorlandı. Ancak ilk seti 27-25 kazanmayı başardı. Melissa Vargas, ilk sette aldığı 9 sayıyla parladı. Sined Jack Kısal ve Zehra Güneş de bloklarıyla öne çıktı.
İkinci sette ülkemizde de oynayan Stysiak'ın çabalarıyla Polonya 25-20'yle durumu 1-1'e getirdi.
Ancak sonraki sette yeniden toparlandık. Rakibe şans tanımadık. Hande Baladın'ın da oyuna girmesi, Vargas ve Zehra'nın katkıları 25-19 seti kazanmamızı sağladı.
Son seti de aynı skorla kazanan milliler, sahadan 3-1 galip ayrıldı. Sakatlıktan çıkan Zehra da ilk maçında yıldızlaştı.
Millilerimizin sonraki maçları şöyle:
10 Temmuz 2026
07:00 ABD-Türkiye (TRT Spor/S Sport/ S Sport Plus)
11 Temmuz 2026
13:20 Japonya-Türkiye (TRT Spor/S Sport/ S Sport Plus)
12 Temmuz 2026
09:30 Tayland-Türkiye (TRT Spor/S Sport/ S Sport Plus)