Japonya burası işte Filenin Sultanları: Vargas Hande Zehra direnemedi Polonya

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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 Voleybol Milletler Ligi (VNL)'nin üçüncü haftasında Japonya'nın Osaka kentindeki ilk maçında Polonya ile karşı karşıya geldi. İlk iki haftayı 6 galibiyet, 15 puanla 6. sırada tamamlayan Filenin Sultanları, üçüncü haftaya fırtına gibi girdi.