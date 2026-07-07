Başvuran 40 bin TL alacak: Şartlar değişti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), şehir genelinde sosyo-ekonomik açıdan destek bekleyen vatandaşlar için sürdürdüğü projelerde sistemsel değişikliğe gitti. İhtiyaç sahiplerine olan 40 bin TL değerindeki nakdi yardım, yeni dönemle birlikte çok daha erişilebilir hale getirildi. Vatandaşların bu desteklere İBB'nin web sitesinden anında başvurabilecek.

İBB'DEN 40 BİN TL DESTEK

Belediye bütçesinden tek seferlik olarak hesaplara aktarılan bu 40 bin TL'lik özel sosyal yardım, doğrudan evlenecek çiftlerin kullanımına sunuluyor. Düğün, çeyiz ve ev kurulum masraflarını hafifletmeyi amaçlayan bu destekten yararlanmak için çiftlerin belirli kriterleri karşılaması gerekiyor.

Başvuru esnasında eş adaylarından en az birinin İstanbul sınırları içerisinde ikamet ediyor olması en önemli şartlar arasında yer alıyor. Yapılacak incelemeler neticesinde maddi desteğe ihtiyaç duyduğu tespit edilen çiftlere, resmi nikahın ardından nakit ödeme ulaştırılıyor.

ALO 153 DÖNEMİ BİTTİ: BAŞVURU ŞARTLARI DEĞİŞTİ!

Yeni dönemin en can alıcı noktası ise müracaat yöntemlerinin tamamen dijitalleşmesi oldu. Eskiden bu sosyal yardımdan faydalanmak isteyen vatandaşlar, işlemlerini sadece ALO 153 Çözüm Merkezi hattı üzerinden telefonla ya da yüz yüze gerçekleştirebiliyordu. Telefon hatlarındaki yoğunluk ve zaman kaybı yaratan bu eski sistem tamamen geride kaldı.

Başvuru şartlarındaki bu köklü değişimle birlikte artık telefon hattı zorunluluğu ortadan kalktı; işlemler tamamen resmi web sitesi üzerine taşındı. Çiftler artık evlerinden çıkmadan, internet erişimi olan herhangi bir cihazdan saniyeler içinde müracaatlarını dijital olarak tamamlayabiliyorlar. Bu sayede onay ve değerlendirme süreçleri de eskisinden çok daha hızlı ilerliyor.

İBB EVLİLİK DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evlilik hazırlığındaki tüm İstanbullular, güncel başvuru şartlarını detaylıca incelemek ve hızlıca internet üzerinden müracaat oluşturmak için aşağıdaki resmi adresi kullanabilirler:

İBB Evlilik Desteği Online Başvuru Linki: https://sosyalyardim.ibb.gov.tr/