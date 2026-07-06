4 yıllığına kapanıyor: Zaman artık yavaş akacak

İnsanlık tarihinin en büyük ve en maliyetli bilimsel deneyinde tarihi bir kırılma noktası yaşanıyor. Evrenin sırlarını çözmek amacıyla yerin 100 metre altında durmaksızın dönen dev mekanizma, milyarlarca dolarlık devasa bir operasyon için tamamen durduruldu. Bilim insanları, gözümüzle göremediğimiz ama evrenin neredeyse tamamını kaplayan o büyük gizemin peşine düşmek için her şeyi sıfırlıyor.

2030 YILINA KADAR KARANLIK ODA KAPILARINI KAPATIYOR

İsviçre ve Fransa sınırında yer alan 27 kilometrelik dev tünelde artık bambaşka bir dönem başlıyor. 2012 yılında "Tanrı Parçacığı" olarak da bilinen Higgs bozonunu bularak ezberleri bozan Büyük Hadron Çarpıştırıcısı, önümüzdeki 4 yıl boyunca tek bir çarpışma bile gerçekleştirmeyecek. Yaklaşık 1.5 milyar dolarlık bu tarihi modernizasyon projesi, tesisi adeta bir "canavara" dönüştürecek. Hedef ise net: Evrenin yüzde 95'ini oluşturan ama bugüne kadar hiç görülemeyen karanlık madde ve karanlık enerjinin şifresini çözmek.

YAPAY ZEKALI YENİ DÖNEM

Yenileme çalışmalarının ardından tesis, eskisinden kat kat daha güçlü bir şekilde geri dönecek. Yeni nesil süperiletken mıknatıslarla donatılacak olan tünel, artık parçacıkları çok daha yoğun ve agresif şekilde çarpıştıracak. Ortaya çıkacak devasa veri fırtınasını yönetmek ise insan gücünü aşacağı için devreye yapay zeka girecek. 2030 yılında yeniden çalıştırıldığında evrenin doğumuna dair bildiğimiz her şeyi değiştirebilecek bu yeni dönem, şimdiden tüm dünyada büyük bir merak uyandırmış durumda.