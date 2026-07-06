Fenerbahçe'de kriz sona erdi: En sonunda geri adım attı

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Sarı-lacivertliler çalışmalarını Avusturya kampında yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Konaklanan otelin sahasında teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

TAKTİK ÇALIŞMA BASINA KAPALI YAPILDI

Futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdükleri idmanın basına kapalı bölümünde taktiksel çalışmaların yapıldığı öğrenildi.

DIEGO CARLOS KAMPA KATILDI

İstanbul'da sağlık kontrolleri tamamlanan Diego Carlos da Avusturya kampına katıldı. Diego Carlos, Topuk Yaylası'ndaki kampa da çağrılmasına rağmen telefonlara dönmemişti. Sarı-lacivertliler durumu yaptığı resmi açıklamayla duyurmuştu.

HAZIRLIKLAR TEK İDMANLA DEVAM EDECEK

Sarı lacivertli takım, yarın gerçekleştireceği tek idmanla hazırlıklarına devam edecek.