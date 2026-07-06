Casusluk davasında İmamoğlu dahil tüm sanıklar hakkında tutukluluğa devam talebi

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Silivri'de üç farklı davanın duruşmasına katılıyor. İmamoğlu; "siyasal casusluk suçlamasıyla açılan dava, diploma davası ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik ana davada hakim karşısına çıkıyor.

Bugün İBB davasında 62., casusluk davasında 2. gün. Diploma davasında ise 5. duruşma görülüyor.

"DEMOKRASİYİ SAVUNUYORUM"

Yoğun yargı süreci öncesinde sosyal medya hesabından paylaşım yapan İmamoğlu, "3 dava tek cümle... Demokrasiyi savunuyorum" ifadelerini kullanmıştı.

DİPLOMA DAVASINDA KONUŞUYOR

Bugün görülecek duruşmalar kapsamında, "siyasal casusluk" davasında gazeteci Merdan Yanardağ, siyasi danışmanı Necati Özkan ve Hüseyin Gün de yargılanıyor.

Casusluk davası başladı ancak Ekrem İmamoğlu savunma yapmak üzere diploma davasına geçti. İmamoğlu "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" iddiasıyla yargılandığı diploma davasında savunma yapıyor.

Halk TV muhabiri Gamze Altunay, Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davaların duruşmalarında yaşananları anbean aktarıyor...