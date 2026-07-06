Casusluk davasında İmamoğlu dahil tüm sanıklar hakkında tutukluluğa devam talebi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün Silivri'de üç ayrı salonda hakim karşısında olacak. Casusluk davasında İmamoğlu dahil tüm sanıklar hakkında tutukluluğa devam talep edildi.
Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Silivri'de üç farklı davanın duruşmasına katılıyor. İmamoğlu; "siyasal casusluk suçlamasıyla açılan dava, diploma davası ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik ana davada hakim karşısına çıkıyor.
Bugün İBB davasında 62., casusluk davasında 2. gün. Diploma davasında ise 5. duruşma görülüyor.
"DEMOKRASİYİ SAVUNUYORUM"
Yoğun yargı süreci öncesinde sosyal medya hesabından paylaşım yapan İmamoğlu, "3 dava tek cümle... Demokrasiyi savunuyorum" ifadelerini kullanmıştı.
DİPLOMA DAVASINDA KONUŞUYOR
Bugün görülecek duruşmalar kapsamında, "siyasal casusluk" davasında gazeteci Merdan Yanardağ, siyasi danışmanı Necati Özkan ve Hüseyin Gün de yargılanıyor.
Casusluk davası başladı ancak Ekrem İmamoğlu savunma yapmak üzere diploma davasına geçti. İmamoğlu "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" iddiasıyla yargılandığı diploma davasında savunma yapıyor.
Halk TV muhabiri Gamze Altunay, Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davaların duruşmalarında yaşananları anbean aktarıyor...
TUTUKLULUĞA DEVAM
Casusluk davasında İmamoğlu dahil tüm sanıklar hakkında tutukluluğa devam talep edildi.
ÖZGÜR ÖZEL SİLİVRİ'DE
Özgür Özel ve Murat Karayalçın, Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı 3 davayı takip etmek için Silivri’ye geldi.
DİPLOMA DAVASINA GEÇTİ
Ekrem İmamoğlu, Casusluk Davası için duruşma salonunda hazır bulundu. İmamoğlu’nun avukatları Diploma Davası’na geçmek için talepte bulundu. Mahkeme heyeti talebi kabul etti. İmamoğlu Diploma Davası’nın görüleceği salona geçti.
YABANCI HEYET DE SİLİVRİ'DE
Avrupa Parlamentosu'nun (AP) mevcut Türkiye Raportörü İspanyol siyasetçi Nacho Sánchez Amor ve AB heyeti de davaları izlemek üzere Silivri'ye geldi.