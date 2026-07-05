Trafikteki endişe satışları patlattı! Fiyatı 20 bin TL'ye çıktı
Trafik kazaları ve yol verme tartışmalarının artmasıyla araç kameralarına talep hızla yükseldi. Gelişmiş özelliklere sahip bazı araç kamerası modelleri 20 bin TL’ye kadar alıcı buluyor.
Son dönemde trafik kazaları ve yol verme kavgalarının artmasıyla birlikte sürücüler araç kameralarına yöneldi. Talepte yaşanan yükseliş fiyatlara da yansıdı. Bazı modellerin fiyatı 20 bin TL seviyesine çıktı.
Trafik kazaları, yol verme tartışmaları ve araç içi hırsızlık gibi olaylarda delil niteliği taşıyan görüntüler sağlayabilen araç kameraları, sürücüler için giderek daha da önemli hale geliyor.
Show Haber'de yer alan habere göre, sektör temsilcileri, önceki dönemlere göre araç kamerası montajında ciddi artış yaşandığını vurguluyor. Araç kamerası satışı ve montajı yapan bir yetkili, talepteki yoğunluğa şu sözlerle dikkat çekti: "Eskiden günde en fazla 2 ya da 3 tane takıyorduk. Şimdi ise günde 20, 25 hatta 30 araç kamerası montajı yapıyoruz.''
Trafik kazalarında kusur tespitine katkı sağlayan kameralar, sigorta süreçlerinde delil sağlaması açısından da kritik önem taşıyor. Kaza anına ait görüntüler, hasar dosyalarının değerlendirilmesinde kullanılabiliyor.
Temel özelliklere sahip giriş seviyesi araç kameralarının fiyatı 1.500 ile 2.000 TL arasında değişirken, yüksek çözünürlüklü kayıt, gece görüşü, çift kamera, GPS ve gelişmiş güvenlik özellikleri sunan modellerde fiyatlar 20 bin TL'ye kadar yükseliyor.
Uzmanlar araç kamerası alırken 2K veya 4K çözünürlük sunarn kameraların tercih edilmesinin gerektiğini belirtiyor. Araç içi sıcaklık yaz aylarında daha yüksek olduğundan ısıya dayanıklı modellerin tercih edilmesi öneriliyor.