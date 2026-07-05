Trafikteki endişe satışları patlattı! Fiyatı 20 bin TL'ye çıktı

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Show Haber'de yer alan habere göre, sektör temsilcileri, önceki dönemlere göre araç kamerası montajında ciddi artış yaşandığını vurguluyor. Araç kamerası satışı ve montajı yapan bir yetkili, talepteki yoğunluğa şu sözlerle dikkat çekti: "Eskiden günde en fazla 2 ya da 3 tane takıyorduk. Şimdi ise günde 20, 25 hatta 30 araç kamerası montajı yapıyoruz.''