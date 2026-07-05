Dünya Kupası'ndan elenip istifa etmeyen sadece 1 teknik direktör kaldı

2026 FIFA Dünya Kupası'nda elenen ülkelerin teknik direktörleri birbiri ardına görevlerinden ayrılırken, A Milli Takım'ın başındaki Vincenzo Montella koltuğunu korumayı sürdüren tek isim olarak dikkat çekti. Turnuvaya büyük umutlarla giden ancak grupta Avustralya ve Paraguay'a mağlup olup gol bile atamadan iki maç sonunda elenen Türkiye'de, İtalyan teknik adamın sergilediği tavır sert eleştirilere hedef oldu.

MONTELLA'NIN "KADER" AÇIKLAMASI TARTIŞMA YARATTI

Montella, Paraguay yenilgisinin ardından "Basit gibi oluyor ama kader bizden yana değil gibiydi" şeklinde bir değerlendirme yaparak kamuoyunu şaşırttı. Yükselen istifa çağrılarına karşılık sert bir tutum takınan İtalyan teknik adam, basın toplantısında istifa etmeyeceğini açıkça ilan etti ve takımı hem Avrupa Şampiyonası'na hem de Dünya Kupası'na taşıyan tek hoca olduğunu hatırlattı.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da Montella ile yola devam edeceklerini vurgulayarak "Neden istifa edeyim?" ifadesini kullandı ve bu açıklama sosyal medyada geniş yankı buldu.

İSKOÇYA'DA CLARKE DÖNEMİ SONA ERDİ

Yedi yıl boyunca İskoçya Milli Takımı'nın başında bulunan Steve Clarke, turnuvaya erken veda edilmesinin ardından görevinden istifa etti. Kariyerinde önemli bir yere sahip olan tecrübeli çalıştırıcı, ayrılık kararını duygusal bir dille açıklayarak oyuncularına teşekkür etti.

GÜNEY AMERİKA'DA DA DEĞİŞİM RÜZGARI ESTİ

Kıtanın iki temsilcisinde de teknik direktörlük koltuğu boşaldı. Grupta sadece iki puan toplayarak hayal kırıklığı yaratan Uruguay'da, 70 yaşındaki efsane çalıştırıcı Marcelo Bielsa istifasını açıkladı. Almanya'yı yenerek gruptan çıkmayı başaran ancak son 32 turunda Meksika'ya 2-0 mağlup olan Ekvador'da ise teknik direktör Sebastian Becaccece görevinden ayrıldı.

HOLLANDA VE ÇEKYA'DA DA AYRILIK GERÇEKLEŞTİ

Turnuvanın favorileri arasında gösterilen ancak beklenmedik bir elenme yaşayan Hollanda'da da değişim kaçınılmaz oldu. Portakallar'da Ronald Koeman dönemi sona erdi. Benzer bir tablo Çekya'da da yaşandı; grup aşamasında elenen Çekya'da teknik direktör Miroslav Koubek görevinden ayrılarak turnuvadan istifa eden dördüncü teknik adam unvanını aldı.

TUNUS VE GÜNEY KORE'DE DE KOLTUK DEĞİŞTİ

Turnuvanın ilk istifası Afrika kıtasından geldi. İlk maçında İsveç'e 5-1 mağlup olan Tunus Milli Takımı'nda federasyon, teknik direktör Sabri Lamouchi ile yollarını ayırarak göreve Herve Renard'ı getirdi. Asya temsilcisi Güney Kore'de de benzer bir gelişme yaşandı; ilk maçını kazanmasına rağmen gruptan çıkamayan takımın teknik direktörü Hong Myung-bo görevinden ayrıldı.

GÜNEY KORE'DE SİYASİ BOYUT DA GÜNDEME GELDİ

Elenmenin en çok siyasi yankı bulduğu ülke Güney Kore oldu. Devlet Başkanı Lee Jae Myung, milli takımın elenmesini "liyakatsizlik ve hizipçilik" olarak nitelendirerek sert bir tepki gösterdi ve spor idaresinde ülke çapında reform başlatılması için doğrudan soruşturma talimatı verdi.

TABLO NET: YEDİ ÜLKEDE İSTİFA, TÜRKİYE'DE DEVAM KARARI

Turnuvada elenen ülkeler arasında toplam yedi teknik direktörün görevinden ayrıldığı görülüyor: Tunus'ta Lamouchi, Güney Kore'de Hong Myung-bo, İskoçya'da Clarke, Uruguay'da Bielsa, Ekvador'da Becaccece, Hollanda'da Koeman ve Çekya'da Koubek. Bu isimlerin tamamı, takımlarının elenmesinin ardından kısa süre içinde ayrılık kararı alırken, Türkiye cephesinde tablo tam tersi yönde şekillendi. TFF yönetimi ile teknik direktör Montella arasındaki mutabakat, sürecin bu yönde ilerlemesinde belirleyici oldu.