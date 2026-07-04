Evinin altından 40 bin tane sikke çıktı: Tam 88 kilo ağırlığında

Fransa'nın kuzeyindeki Lorraine bölgesinde yer alan Senon kasabasında yapılan ev genişletme çalışmaları sırasında, antik Roma dönemine ait ve içlerinde 40 binden fazla sikke bulunan 3 adet seramik amfora bulundu.

Fransa Ulusal Önleyici Arkeolojik Araştırma Enstitüsü (INRAP) uzmanları, 1800 yıl öncesine tarihlendirilen bu küplerin kriz anında saklanan bir hazine olmadığını, aksine düzenli nakit akışı için kullanılan bir tür geçici banka işlevi gördüğünü saptadı.

KÜPLERİN İÇİNDEN ROMA SİKKELERİ ÇIKTI

Ev eklentisi inşaatı sırasındaki 1500 metrekarelik kazı alanında tamamen şans eseri ulaşılan devasa gömü, arkeoloji dünyasında büyük şaşkınlık yarattı. İncelemeleri yürüten numismatist (sikke uzmanı) Vincent Geneviève, amforaların dik durması için etraflarına sabitleyici taşlar yerleştirilerek düzgünce kazılmış çukurlara konulduğunu tespit etti. Zemin seviyesine yakın, kolay erişilebilir odalarda muhafaza edilen küplerin içinden çıkanlar ise araştırmacıları hayrete düşürdü.

88 KİLOGRAM METAL AĞIRLIĞI

İlk amforanın içinde 38 kilo ağırlığında, yaklaşık 23 bin ila 24 bin adet sikke bulundu.

Boynu kırık halde ulaşılan ikinci amforadan ise yaklaşık 50 kilo ağırlığında ve tahminen 18 bin ila 19 bin adet sikke çıktı.

Üçüncü amforanın içinden ise sadece 3 adet sikke kurtarılabildi.

Uzmanlar, sikkelerin M.S. 280 ile 310 yılları arasında toprağa gömüldüğünü tahmin ediyor. Paraların üzerinde, M.S. 260 - 274 yılları arasında hüküm süren kısa ömürlü Gallia İmparatorluğu'nun hükümdarları Victorinus, Tetricus I ve Tetricus II'nin yüzleri yer alıyor.

HAZİNE DEĞİL KASA OLARAK KULLANILMIŞ

Bölgede bugüne kadar yaklaşık 30 adet sikke definesi bulunmuş olsa da, bu son keşif ezberleri tamamen yerle bir etti. Arkeologlar, küplerin aceleyle saklanan bir ganimet olmadığını, hane halkı veya idari yönetim tarafından orta ve uzun vadeli para yönetimini sağlamak amacıyla gömüldüğünü belirledi.

INRAP uzmanları, "Bu birikimler; bir hane veya yönetim içinde, düzenli aralıklarla para yatırma ve çekme işlemlerine imkan tanıyan, orta ve uzun vadeli planlanmış karmaşık bir para yönetiminin anlık görüntüsü olarak değerlendirilmelidir" diyerek keşfin finansal arka planına dikkat çekiyor.

ASKERİ TAHKİMAT VE GİZEMLİ YANGIN

Senon kasabası bugün sakin bir yerleşim yeri olsa da, yüzyıllar önce antik Kelt kavmi Mediomatriciler'in ana yerleşim yerlerinden biri olarak biliniyordu. Kazı alanının sadece 150 metre uzağında o dönem bir askeri tahkimat bulunması, paraların asker maaşları veya askeri ödemelerle bağı olabileceği ihtimalini güçlendiriyor.

M.S. 4. yüzyılın başında bölgede çıkan büyük bir yangının ardından evlerin küller üzerine yeniden inşa edilerek 50 yıl daha kullanıldığı, ancak ikinci bir yangının ardından yerleşimin tamamen terk edildiği belirtiliyor. Paraların neden orada bırakılıp unutulduğu ise gizemini koruyor.