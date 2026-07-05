Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Şahanesiniz çocuklar: Avrupa Şampiyonu olduk

Şahanesiniz çocuklar: Avrupa Şampiyonu olduk

Finale namağlup geldik, finalde Avusturya'yı devirdik. Şahanesisiniz çocuklar. Avrupa Şampiyonu olduk.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Şahanesiniz çocuklar: Avrupa Şampiyonu olduk

Türkiye Avrupa Şampiyonu. Finale namağlup geldik, finalde Avusturya'yı devirdik. Şahanesisiniz çocuklar. Avrupa Şampiyonu olduk.

Milli Takım Fransa'dan fark yediMilli Takım Fransa'dan fark yedi

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlen 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Hokey 5'ler Şampiyonası'nı yenilmeden şampiyon olarak tamamladık.

FİNALDE AVUSTURYA'YI YENDİK

Türkiye Hokey Federasyonu'nun açıklamasına göre; grup maçlarına 3-3'lük Avusturya beraberliği ile başlayan milliler, ardından Bulgaristan'ı 8-0 gibi açık bir farkla mağlup ettiler. Ardından Ukrayna'yı 6-4 yenen bizim çocuklar, çeyrek finalde karşılaştığı Polonya'yı da 7-5'le geçti.
Yarı finaldeki rakibimiz Hırvatistan oldu. Normal süresi 4-4 biten maçı seri atışlar sonucu 2-1 yenen ekibimiz finale çıktı.

Şahanesiniz çocuklar: Avrupa Şampiyonu olduk - Resim : 2
Finalde grup aşamasında 3-3 berabere kaldığımız Avusturya ile karşı karşıya geldik.
Zorlu karşılaşmada rakibini 6-5 mağlup eden millilerimiz 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Hokey 5'ler Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaştı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Milli Takım Avusturya Antalya
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro