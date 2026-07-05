Şahanesiniz çocuklar: Avrupa Şampiyonu olduk

Türkiye Avrupa Şampiyonu. Finale namağlup geldik, finalde Avusturya'yı devirdik. Şahanesisiniz çocuklar. Avrupa Şampiyonu olduk.

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlen 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Hokey 5'ler Şampiyonası'nı yenilmeden şampiyon olarak tamamladık.

FİNALDE AVUSTURYA'YI YENDİK

Türkiye Hokey Federasyonu'nun açıklamasına göre; grup maçlarına 3-3'lük Avusturya beraberliği ile başlayan milliler, ardından Bulgaristan'ı 8-0 gibi açık bir farkla mağlup ettiler. Ardından Ukrayna'yı 6-4 yenen bizim çocuklar, çeyrek finalde karşılaştığı Polonya'yı da 7-5'le geçti.

Yarı finaldeki rakibimiz Hırvatistan oldu. Normal süresi 4-4 biten maçı seri atışlar sonucu 2-1 yenen ekibimiz finale çıktı.



Finalde grup aşamasında 3-3 berabere kaldığımız Avusturya ile karşı karşıya geldik.

Zorlu karşılaşmada rakibini 6-5 mağlup eden millilerimiz 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Hokey 5'ler Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaştı.