WhatsApp'ta büyük değişiklik! Çevrimiçi olanlar artık böyle görünecek

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı olan WhatsApp, kullanıcı deneyimini iyileştirecek yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Test süreci başlatılan özelliğin uygulamaya gelmesiyle birlikte çevrimiçi olan kişilerin profil fotoğrafının yanında yeşil bir simge olacak.

YENİ ÖZELLİKLER PEŞ PEŞE GELDİ

WhatsApp kullanıcı deneyimini önemseyen yeni özelliklerini kullanıcısıyla buluşturmaya devam ediyor. Uygulamada son olarak kullanıcı adı özelliği devreye girdi. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, kişisel telefon numaralarını paylaşmadan başka bir WhatsApp hesabıyla iletişime geçebilecek. Platformun yaptığı bu değişiklik kullanıcılar tarafından olumlu geri dönüşler aldı. Yakın zamanda WhatsApp için telefon numarası devrenin tamamen kapanacağı da konuşuluyor.

FOTOĞRAFIN YANINDA YEŞİL SİMGE OLACAK

“Kullanıcı adı” özelliğinin ardından kullanıcı deneyimini değiştirecek yeni bir özellik içinde düğmeye basıldı. Test aşamasındaki özellik, çevrimiçi kullanıcıların uygulama içerisinde daha kolay fark edilebilmesini sağlayacak. Çevrimiçi olmanız halinde profil fotoğrafınızın yanında yeşil bir simge yer alacak.



Yeni özellik şu an sadece beta sürümünde kullanıma sunuluyor. Beta kullanıcılarıyla test aşaması bittikten sonra uygulamanın tüm kullanıcılara sunulması öngörülüyor.