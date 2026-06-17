WhatsApp Plus Türkiye fiyatı belli oldu!

Teknoloji devleri arasında kızışan rekabet yeni atılımları da beraberinde getiriyor. Bunlardan biri de dünya genelinde en çok kullanılan uygulamalardan biri olan WhatsApp’ın abonelik sistemini Türkiye’de de kullanıma sunması oldu. Bu gelişmenin uygulamanın kullanıcı kitlesini nasıl etkileyeceği ve kullanım alışkanlıklar nasıl değiştireceği de merak ediliyor.

ABONELİK SİSTEMİNDE HANGİ AYRICALIKLAR VAR?

Kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşımayı amaçlayan bu adımla birlikte kullanıcılara standart yeşil rengin dışında 18 farklı özel tema rengi arasından seçim yapma olanağı tanınıyor. Öte yandan uygulamanın ana ekranındaki logosunu değiştirebilmek için 14 farklı premium simge alternatifi sunuluyor.

SOHBET SABİTLEME SINIRI DEĞİŞTİ

Abonelik paketinde yer alan özellikler bununla sınırlı kalmıyor. Normal şartlarda en fazla üç sohbet sabitleme imkanına sahip olan kullanıcılar abonelik özelliği ile birlikte istedikleri takdirde 20’ye kadar sohbeti sabitleyebiliyor. Bunun yanı sıra abonelik paketinde sadece abonelerin erişebileceği on yeni özel zil sesi ve animasyonlu çıkartma paketleri bulunuyor.

ABONELİK ÜCRETİ NE KADAR?

Abonelik sisteminin yurt dışında bazı ülkelerde kullanıma açılması itibari ile teknoloji severlerin tartıştığı konulardan biri de WhatsApp Pluss’ın Türkiye’de nasıl bir fiyatlandırmayla erişimi açılacağıydı. Küresel pazarda 2,99 Dolar seviyesinden sunulan servis, Türkiye’ye yerel fiyat politikası sunarak, aboneliği T aylık 41,99 TL olarak kullanıma sundu.