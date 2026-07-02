Ağacına bugün bunu yapan yarın iki kat daha fazla meyve alıyor
Kış budamasının aksine yazın yapılan budama, meyve ağaçlarının aşırı büyümesini önleyerek tüm enerjisini verimliliğe aktarıyor. Tam da yılın bu zamanlarında budanan ağaçların hasadı bereketli geçiyor.
Yaz aylarında meyve ağaçlarını budamak geleneksel kış budamasının aksine ağaçların aşırı büyümesini engelliyor ve tüm enerjiyi meyve üretimine yönlendiriyor. Uzmanlar özellikle çekirdekli meyvelerde yaz budamasının kuru havada yaraların hızlı kapanmasını sağladığını ve hastalık riskini ciddi oranda düşürdüğünü belirtiyor.
Armut ağaçlarında yaz budaması aşırı büyümeyi kontrol ederken meyve boyutunu ve kalitesini artırıyor. Yapraklı sürgünlerin yazın seyreltilmesi armutların daha fazla güneş almasını sağlayarak meyvenin iriliğini, tatlılığını ve rengini doğrudan etkiliyor. Uzmanlar bu dönemde ağaç tacının en fazla yüzde 20'sinin kesilmesini öneriyor.
Yetişkin elma ağaçları da yaz budamasından büyük fayda sağlıyor. Yazın yapılan budama sayesinde ağacın ana yapısından enerji çalan gereksiz sürgünler daha az büyüyor. Bu uygulama elma ağaçlarında bir sonraki baharda çiçek ve meyve oluşumunu güçlü şekilde teşvik ediyor.
Erik ağaçlarında yaz döneminde yapılacak hafif bakım budaması meyve üretimini gözle görülür şekilde artırıyor. Ağacın enerjisini meyveye yönlendirmek için dikine büyüyen sürgünlerin temizlenmesi büyük önem taşıyor. Erik için en ideal budama zamanı hasat bittikten hemen sonrası olarak gösteriliyor.
Kayısı gibi sert çekirdekli meyveler kışın nemli havalarda budandığında mantar hastalıklarına karşı savunmasız kalıyor. Kurak yaz aylarında yapılan budama ise enfeksiyon riskini tamamen azaltıyor. Sürgünlerin kısaltılması ağacın formunu korurken meyve döngüsünü sağlıklı hale getiriyor.
Kiraz ağaçlarında bol meyve almaya devam etmek için yaz budaması zorunlu bir kural sayılıyor. En doğru zamanlama hasat bittikten hemen sonra yaz ortası veya sonu olarak biliniyor. Dikine sürgünlerin birkaç yaprak kalacak şekilde kesilmesi ve ağacın merkezinin havalandırılması kirazın kalitesini artırıyor. Budama işleminin ardından ağaçların köklerine ulaşacak şekilde derinlemesine sulanması da ağacın strese girmesini engelliyor.
Nektarin ağaçlarında hasat sonu yapılan budama meyve rengini ve lezzetini iyileştiriyor, ağacın aşırı uzamasını önleyerek hasadı kolaylaştırıyor. Sık dalların seyreltilmesi sayesinde güneş ışığı meyve salkımlarına doğrudan ulaşıyor ve bu durum nektarinin şeker oranını artırıyor. Tatlı ve verimli bir hasat için meyve kümeleşmelerini engelleyen yaprakların ve dikine sürgünlerin temizlenmesi gerekiyor.
Yaz budaması şeftali ağaçlarının boyunu kontrol altında tutarak güneş ışığının alt dallara ulaşmasını kolaylaştırıyor. Ağacın enerjisini gereksiz büyüme yerine doğrudan meyveye aktarmak için dikine büyüyen obur dalların kesilmesi gerekiyor. İç içe geçen veya içeriye doğru büyüyen dalların temizlenmesi de hastalıkları önlüyor.