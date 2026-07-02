Halk TV Yaşam Ağacına bugün bunu yapan yarın iki kat daha fazla meyve alıyor

Ağacına bugün bunu yapan yarın iki kat daha fazla meyve alıyor Kış budamasının aksine yazın yapılan budama, meyve ağaçlarının aşırı büyümesini önleyerek tüm enerjisini verimliliğe aktarıyor. Tam da yılın bu zamanlarında budanan ağaçların hasadı bereketli geçiyor.

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